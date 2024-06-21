X-Com масштабировала сетевую инфраструктуру старейшего вуза России

Системный интегратор X-Com, входящий в одноименную группу компаний, завершил проект развития сетевой инфраструктуры Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ).

В рамках проекта требовалось подготовить инфраструктуру для интеграции в информационную систему учреждения нового оконечного оборудования. Подрядчик определялся на основе открытого тендера, участниками которого стали ведущие российские системные интеграторы и проектно-сервисные компании. При рассмотрении конкурсных заявок наряду с ценовой составляющей оценивался опыт кандидатов в реализации аналогичных по объему и сложности проектов для высших образовательных учреждений. X-Com представила портфолио проектов с отзывами ректоров ведущих вузов страны и, предложив наиболее квалификационно-обоснованные условия реализации проекта, была признана победителем.

Специалисты X-Com провели аудит сетевой инфраструктуры заказчика, проанализировали ее архитектуру, состав активного и пассивного оборудования и его основные настройки. На основании полученных данных был разработан проект масштабирования локальной сети учреждения, предусматривающий внедрение дополнительных коммутаторов, определен состав необходимого оборудования и его технические спецификации. Было решено использовать неуправляемые PoE-коммутаторы JUST JT-H1024WD, обладающими 24 Ethernet-портами 10/100 Мб/c и двумя Uplink-портами 10/100/1000 Мб/c. Устройства поддерживают функцию Watchdog: система регулярно проверяет работоспособность подключенных устройств, и в случае сбоя, самостоятельно инициирует их перезапуск.

Коммутаторы интегрированы в сетевую инфраструктуру заказчика, выполнены пуско-наладочные работы, настройка и тестирование. Проект выполнен в полном соответствии с контрактными условиями по объему, срокам и гарантийным обязательствам. Сервисное подразделение X-Com готово обеспечить обслуживание и техническую поддержку созданного решения.