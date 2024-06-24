«МегаФон»: интерес челябинцев к фестивалям вырос в 3,4 раза

Летом 2024 г.жители Челябинской области стали чаще интересоваться фестивалями за пределами региона. С начала 2024 г. трафик на официальные интернет-представительства крупнейших событийных мероприятий вырос в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом свидетельствует данные «МегаФона» на основе анализа обращений к 20 тематическим сайтам.

В 2024 г. южноуральцы начали интересоваться датами проведения и участниками фестивалей уже в апреле – на месяц раньше, чем это было в 2023 г. При этом объем передачи данных увеличился сразу более чем в пять раз по сравнению с мартом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Самым привлекательным для челябинцев остается VK Fest, который в 2024 г. принимают пять городов России. Вторым по популярности стал проходящий в Екатеринбурге Ural Music Night. Мероприятие привлекает тем, что исполнителей разных жанров можно услышать в клубах, парках, библиотеках, на заводах, крышах и улицах по всему городу. Замыкает топ-3 событий, где этим летом планируют побывать жители региона, рок-фестиваль «YLETAЙ», который проводится в удмуртском селе Лагуново.

Любители событий в формате open air стали активнее интересоваться фестивалями электронной музыки и искусства Outline в Подмосковье и Signal в Калужской области. Именно эти площадки показали наибольшую динамику по сравнению с 2023 г.

Аналитики «МегаФона» также отмечают огромный всплеск интереса челябинских меломанов к фестивалю «Голос кочевников», который проходит в Республике Бурятия. Ранее мероприятие концентрировалось на этнических композициях. Сейчас фестиваль стремится к мультижанровости, и на его сцене выступают представители как модной, современной, так и традиционной, народной музыки.

В целом по стране в топ-5 самых популярных фестивалей вошли VK Fest, STEREOLETO, «YLETAЙ», «Голос кочевников» и Ural Music Night.