«МегаФон»: пермяки увлеклись событийным туризмом

Летом 2024 г. жители Пермского края стали чаще интересоваться фестивалями за пределами региона. С начала 2024 г. трафик на официальные интернет-представительства крупнейших событийных мероприятий вырос в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом свидетельствует данные «МегаФона» на основе анализа обращений к 20 тематическим сайтам.

В 2024 г. пермяки начали интересоваться датами проведения и участниками фестивалей уже в апреле – на месяц раньше, чем это было в 2023 г. При этом объем передачи данных увеличился сразу более чем в три раза по сравнению с мартом 2024 г.. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Самым привлекательным для пермяков остается VK Fest, который в этом году принимают пять городов России. Вторым по популярности стал рок-фестиваль «YLETAЙ», который проводится в удмуртском селе Лагуново. Замыкает топ-3 событий, где летом 2024 г. планируют побывать жители региона, проходящий в Екатеринбурге Ural Music Night. Мероприятие привлекает тем, что исполнителей разных жанров можно услышать в клубах, парках, библиотеках, на заводах, крышах и улицах по всему городу.

Любители событий в формате open air стали активнее интересоваться фестивалями электронной музыки и искусства Outline в Подмосковье и Signal в Калужской области, а также Moscow Jazz Festival. Именно эти площадки показали наибольшую динамику по сравнению с прошлым годом.

«В Пермском крае ежегодно проходят десятки театральных, музыкальных, кинематографических, спортивных событий, на которые приезжают тысячи гостей. И наша задача как оператора связи обеспечить качественную связь и мобильный интернет посетителям и участникам фестивалей даже в часы пиковых нагрузок на сеть. С начала года мы уже провели технические работы по увеличению покрытия и скорости интернета в более чем 50 локациях Перми, потому что именно в столице края проводится основная часть подобных событий», – отметил директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Открытием 2024 г. для пермских меломанов стал фестиваль «Голос кочевников», проходящий в Республике Бурятия. Ранее мероприятие концентрировалось на этнических композициях. Сейчас фестиваль стремится к мультижанровости, и на его сцене выступают представители как модной, современной, так и традиционной, народной музыки.

В целом по стране в топ-5 самых популярных фестивалей вошли VK Fest, STEREOLETO, «YLETAЙ», «Голос кочевников» и Ural Music Night.