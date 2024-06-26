«Билайн» представил годовой отчет за 2023 год в новом формате

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») опубликовал отчет за 2023 г. Это первый годовой отчет Б«илайна» после выхода из международного холдинга VEON. Он выполнен в более доступном для массовой аудитории формате, стал существенно более информативным и теперь соответствует лучшим рыночным практикам. Документ содержит ключевые достижения компании, финансовые показатели и стратегические инициативы, направленные на дальнейшее развитие и укрепление позиций на российском телекоммуникационном рынке. Об этом CNews сообщили представители ПАО «ВымпелКом».

Ключевые финансовые показатели

2023 г. стал для «Билайна» переломным. Завершилась трехлетняя антикризисная программа, направленную на улучшение качества обслуживания и возвращение доверия клиентов. Общая выручка компании впервые превысила 300 млрд руб.

Александр Торбахов, Генеральный директор ПАО «ВымпелКом»: «Мы вышли из кризиса и находимся в своей лучшей форме за последние 15 лет. Мы много инвестировали в сеть, вернули ключевую техническую экспертизу обратно в компанию и самостоятельно управляем своим ИТ-стеком. Наши ключевые финансовые показатели достигли исторических максимумов, а CLTV, отражающий динамику совокупной капитализации нашего бизнеса, последовательно растет. Мы генерируем рекордный денежный поток, наша долговая нагрузка находится на комфортном уровне. Каждый результат был достигнут без «продажи будущего». Мы не теряем реальных клиентов и смело идем вперед, лидируя в клиентском опыте и сервисе».

Общая выручка: 303,5 млрд руб., что на 17,1 млрд руб. больше по сравнению с предыдущим годом. Сервисная выручка: продолжает устойчиво расти, достигнув 275,4 млрд руб., что на 12,8 млрд руб. больше, чем в 2022 г. EBITDA: достигла 129,1 млрд руб., а показатель маржинальности EBITDA составил 42,5%. По данному показателю мы заняли лидерскую позицию среди крупнейших игроков в отрасли. Чистая прибыль: в 2023 г. составила 3,4 млрд руб., что свидетельствует о значительном улучшении финансового состояния компании. Капитальные инвестиции: составили 63,0 млрд руб., что на 4,6% превышает уровень 2022 г.

Безопасность

Одним из ключевых итогов 2023 г. стал поворот в сторону безопасности: компания внедрила ряд решений, призванных обеспечить безопасность и доверие клиентов к услугам оператора. «Билайн» разработал и запустил собственную антифрод-платформу, ориентированную на блокировку вызовов с подменных номеров. Эта платформа обеспечивает верификацию вызовов, поступающих из сетей других мобильных операторов, и блокирует вызовы мошенников, не давая им дозвониться до клиентов. Антифрод-платформа способна обрабатывать порядка пять тыс. запросов в секунду и 150 млн в сутки, с временем обработки одного вызова не более 50 миллисекунд.

Система позволяет операторам-партнерам без дополнительных затрат на оборудование защитить свою нумерацию от использования в незаконных целях и обеспечить защиту своих клиентов. К облачному решению подключено более 200 операторов фиксированной и мобильной связи, а общее количество вызовов, обрабатываемых в рамках этого сервиса, составляет около 50 млн в месяц.

Сочетает функции личного секретаря и анти-спам фильтра. Клиенты могут заблокировать звонки от спамеров и мошенников, доверяя цифровому ассистенту прием обычных звонков, когда неудобно или нет желания отвечать самому. Помощник узнает цель звонка и отправляет запись разговора в мобильное приложение «Билайна» или Telegram-бот.

Этикетка позволяет компаниям «забрендировать» свои исходящие вызовы с одного или нескольких номеров, отображая на экране телефона вызываемого абонента название компании или бренда, а также дополнительную информацию, например, цель звонка. Это делает голосовые коммуникации прозрачнее и удобнее, как для получателя, так и для инициатора вызова. «Этикетка» работает внутри и за пределами сети «Билайна» и позволяет верифицировать звонки от организаций, не допуская их блокировки антифрод-системами.

Для повышения уровня защиты клиентов «Билайн» взаимодействует с широким кругом игроков: телекоммуникационными компаниями, банками, ИT-компаниями и государственными органами. Это сотрудничество направлено на обеспечение всесторонней безопасности клиентов и повышение уровня доверия к услугам оператора.

Инфраструктура и техническая экспертиза

«Билайн» продолжает развивать свою телекоммуникационную инфраструктуру, уделяя особое внимание качеству сети, её покрытию и внедрению современных технологий. В 2023 году количество базовых станций выросло на 10,1%, а общее количество площадок увеличилось на 3,6%. Благодаря рефармингу увеличилась скорость в 31 регионе, и 40% голосового трафика перешло на технологию VoLTE.

Компания также активно развивает кадровый потенциал через программы партнерства с вузами, проводя лекции, экскурсии и конференции, в результате чего удалось привлечь новых специалистов.