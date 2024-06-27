CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
| Фото: билайн |

билайн развернул VoLTE на всю федеральную сеть

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) запустил технологию VoLTE (Voice over LTE) во всех регионах присутствия в России.

В настоящий момент доля VoLTE в структуре всего голосового трафика (2G+3G+VoLTE) составляет 46%. На сегодня более 85% 4G-устройств в нашей базе поддерживают эту технологию. Пользуются VoLTE почти 78% абонентов, кому доступна эта функция. За год количество использующих VoLTE клиентов выросло на 31%.

Больше всего технологию используют владельцы устройств от компании Samsung (25%), на втором месте клиенты, пользующиеся устройствами от Apple (23%), на третьем — обладатели девайсов марки Xiaomi (22%). Четвертое и пятое место занимают Realme (7%) и Tecno (6%), соответственно.

Среди регионов по доле VoLTE в структуре всего голосового трафика лидирует Москва (61%), на втором месте Элиста (54%), на третьем — Санкт-Петербург (53%).

Заместитель генерального директора ПАО «ВымпелКом», руководитель технического блока Валерий Шоржин: «В августе 2015 года мы были первыми из операторов в России, кто внедрил VoLTE на своей сети и запустил коммерческую эксплуатацию этой технологии. Сегодня мы объявляем, что VoLTE стала доступна во всех регионах страны, где присутствует билайн. С каждым годом количество пользователей VoLTE неуклонно растет, ведь когда в момент разговора вы можете параллельно использовать мобильный интернет, это значительно повышает удобство общения и открывает новые возможности для коммуникации. Мы будем и дальше развивать нашу сеть, проводить рефарминги, чтобы как можно больше клиентов могли пользоваться всеми преимуществами современных технологий связи».

VoLTE — технология, обеспечивающая высокое качество голосовых вызовов. Она создает так называемый «эффект присутствия», делая звук четче и яснее и позволяет дозваниваться быстрее: уже через 1-2 секунды происходит соединение, если оба абонента включили услугу. Кроме того, с помощью VoLTE клиенты могут продолжать пользоваться мобильным интернетом даже во время телефонного звонка.

Стоимость звонков и SMS по VoLTE также не отличается от стоимости звонков по домашнему тарифу абонента. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком телефонов, которые ее поддерживают, можно здесь.

Реклама ПАО «ВымпелКом» beeline.ru

erid:2VSb5wdHSm6

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Против Крыма развернуты массированные DDoS-атаки

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

«МТС Линк» поможет компаниям в импортозамещении сервисов для онлайн-коммуникаций

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Сразу после увольнения из «дочки» Microsoft ее сотрудник взломал систему здравоохранения США

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024