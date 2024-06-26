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К разгару дачного сезона МТС прокачала связь в садовых товариществах у Волгоградского водохранилища

Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в садовых товариществах Волгоградской области. Новое телеком-оборудование позволило увеличить скорость интернета к разгару летнего сезона для дачников Волжского в 10 садовых товариществах, которые расположены на побережье Волгоградского водохранилища. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря комплексным работам по модернизации и строительству телеком-оборудования на территории десяти садовых товариществ Волжского скорость интернета выросла вдвое. Установка телеком-оборудования позволила разгрузить имеющуюся сеть и дала возможность дачникам с большим комфортом пользоваться интернетом в садовых товариществах. Увеличение средней скорости интернета почувствовали дачники СНТ «Цветущий сад», «Дары природы», «Волга», «Взморье», «Синтетика», «Досуг», «Трубник», «Симиренко», «Абразивщик», «Заря» и жители региона, посещающие пляж на берегу Волгоградского водохранилища. Благодаря проведенным работам жители региона смогут с большим комфортом пользоваться интернет-ресурсами.

«Дачная культура близка всем жителям нашей страны, в особенности южных регионов, в числе которых и Волгоградская область. Волгоградские дачники на своих участках проводят большое количество времени летом. С помощью Big Data МТС мы постоянно анализируем потребности жителей региона и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждый волгоградец мог пользоваться интернетом на комфортной высокой скорости», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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