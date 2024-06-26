МТС разогнала мобильный интернет на площадках проведения игр «Дети Азии»

МТС модернизировала сеть в Якутске. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования и перераспределению частот, скорость мобильного интернета на четверть выросла в местах проведения VIII Международных спортивных игр «Дети Азии». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы по усилению сети около ключевых объектов, в которых появилось новое телеком-оборудование стандарта 4G. Это позволило обеспечить высокоскоростным интернетом локацию в районе Комсомольской площади, около стадиона «Туймаада им. Н.Н. Тарского», вблизи Центра спортивной подготовки «Триумф», где будут проходить основные соревнования Игр.

В VIII летних Международных спортивных играх «Дети Азии» примут участие команды из 24 зарубежных стран и пять команд из России. Ожидается, что крупнейшее спортивное событие Азии соберет несколько десятков тысяч гостей и участников. Модернизация телеком-инфраструктуры позволит спортсменам, болельщикам, оргкомитету, волонтерам и жителям Якутии даже при высокой нагрузке на сеть на комфортной скорости пользоваться привычными цифровыми сервисами, обмениваться новостями в мессенджерах и соцсетях, грузить «тяжелый» контент.

«МТС непрерывно модернизирует и развивает свою сеть в Республике, в том числе, вблизи крупных инфраструктурных и социальных объектов и местах массового скопления людей во время городских и региональных мероприятий. «Дети Азии» – одно из самых интересных и массовых проектов в сфере детско-юношеского спорта, поэтому мы сделали все, чтобы на площадках Игр наши абоненты могли полноценно делится впечатлениями, а организаторы эффективно работать – вести переписку онлайн, грузить необходимую информацию и всегда оставаться на связи», – отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.