МТС ускорила интернет в городе знаменитых конфет «Гулливер»

ПАО «МТС» модернизировала сеть мобильной связи и передачи данных в Ялуторовске. В результате перевода частот 3G на современный стандарт LTE скорость мобильного интернета у гостей и жителей города в среднем выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скорость мобильного интернета выросла в тех локациях, где жители и туристы Ялуторовска любят проводить свободное время: в городском саду, на площади декабристов, а также музее «Торговые ряды» - здесь можно приобрести известные на всю страну конфеты «Гулливер» от местной кондитерской фабрики. Емкость сети увеличилась также на территории главной достопримечательности города – Ялуторовском остроге, где теперь можно на более высоких скоростях в моменте делиться с друзьями фотографиями из гончарной, ткацкой, вести интерактивные репортажи, в которых они, например, могут попилить дрова, пострелять из лука или попробовать изготовить муку с помощью жерновов.

Ялуторовск притягивает туристов гастрономическими фестивалями и народными праздниками. Здесь выпекли самый большой блин в России, а данный факт внесли в Книги рекордов Гиннеса. Историков город привлечет музейным комплексом, в состав которого входят два дома декабристов, проживавших здесь на поселении. Для любителей промышленного туризма город интересен тем, что здесь родился крупный промышленник, купец и меценат Савва Мамонтов, работают градообразующие комбинаты. После обновления сети МТС гости смогут без труда ориентироваться на местности, чтобы посетить интересные локации, используя онлайн-карты и путеводители.

Для местных жителей связь улучшилась на территории жилых застроек города – на улицах Ленина, Ворошилова, Советской, Бахтиярова, Агеева, Комсомольской, Ишимской и др. Горожане могут с комфортом пользоваться госуслугами, медицинскими и образовательными сервисами, совершать видеозвонки в HD-качестве, смотреть кино и слушать музыку онлайн.

«Мы продолжаем улучшать качество связи в Тюменской области, чтобы обеспечить цифровой комфорт нашим абонентам. Ввиду закономерного роста нагрузки на сеть, активного пользования интернет-сервисами жителей региона мы находим технические возможности для расширения емкости сети и реализуем их. В Ялуторовске прокачать телеком-инфраструктуру удалось благодаря рефармингу — переводу частот, выделенных под поколения связи 2G и 3G, на современный стандарт мобильной связи 4G (LTE). После проведенных работ доступ к усиленной сети получили около 40 тысяч местных жителей, а также туристы, приезжающие в город», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Ранее, благодаря рефармингу, МТС улучшила качество сети в Тобольске.