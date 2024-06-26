Tele2 начала менять минуты на батарейки в рознице

Tele2, российский оператор мобильной связи, запускает новый сценарий обмена минут. Теперь клиенты оператора могут потратить лишние минуты на товар собственной торговой марки Tele2 – батарейки «Другие правила». Курс конвертации составляет две батарейки за 200 минут. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Tele2 обновляет сценарии обмена минут. Если прежде их можно было потратить на услуги, то сейчас все чаще – на продукты и оборудование, например, кофе, смартфоны, устройства для дома. В ответ на большой интерес абонентов к услуге Tele2 распространила механику на товар, который часто необходим в быту. Теперь накопленные минуты можно потратить для покупки батареек под брендом «Другие правила» в розничной сети оператора. Пока проект действует в формате пилота, по завершении тестового периода Tele2 примет решение о его масштабировании на другие регионы.

Сейчас клиенты Tele2 могут обменять 200 минут на блистер из двух батареек или 300 минут – на блистер из четырех. Тип элементов питания – АА или ААА – не влияет на курс конвертации. На батарейки «Другие правила» можно потратить минуты из включенного в тариф основного пакета, а также приобретенные на «Маркете Tele2» или использовать накопленные остатки.

Обмен минут доступен абонентам в мобильном приложении «Мой Tele2» и личном кабинете на сайте. Клиент получит промокод на приобретение батареек, действительный в течение 14 дней. Применить его можно в фирменных салонах связи оператора.

Впервые Tele2 запустила обмен минут на услуги и продукты партнеров в апреле 2021 г. – клиенты могли тратить минуты на кино и приобретать фильмы на видеосервисе Wink. В течение трех лет компания регулярно анализировала спрос и интересы абонентов, расширяя возможности использования «новой валюты».