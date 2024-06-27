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Жителям поселка Хонгурей в НАО стала доступна связь МТС

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей поселка Хонгурей в Заполярном районе Ненецкого Автономного округа. Работы провели в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету МТС получили более 200 местных жителей. Создание цифровой инфраструктуры поможет сельчанам не только быть на связи, но и получать различные социальные, финансовые и образовательные сервисы онлайн.

«Сотовая связь и мобильный интернет – это давно уже не роскошь, а одна из базовых потребностей населения. Для жителей малых населенных пунктов особенно важно иметь возможность оставаться на связи с родными и близкими, которые живут в других поселках и городах, а также пользоваться различными сервисами, которые позволяют удаленно получать различные услуги, в том числе социальные. Наличие стабильного доступа в интернет может стать толчком к развитию малых населенных пунктов и открыть новые возможности для их жителей», – сказал директор МТС в Ненецком Автономном округе Григорий Бедрин.

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