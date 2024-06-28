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К сезону летних покупок МТС ускорила мобильный интернет в районе популярного благовещенского ТРЦ

ПАО «МТС» сообщает о модернизации сети LTE в районе ТРЦ «Перекресток» и торговой базы «Бакалея». Скоростным мобильным интернетом МТС обеспечены посетители и сотрудники торговых площадок и детского развлекательного парка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скоростной мобильный интернет и четкая голосовая связь доступны для сотрудников и посетителей торгово-развлекательного центра на всех трех этажах, общая площадь которых составляет 16 тыс. кв. метров, а также прилегающей территории летнего кафе и парковки на 800 машино-мест.

«Благодаря аналитике больших данных МТС, мы видим, что несмотря на теплую погоду объем интернет-трафика в этом районе только возрастает. Благовещенцы приезжают в торговый центр всей семьей, закупить продуктов и необходимых товаров в федеральных сетевых магазинах либо отправляют детей играть на площадках развлекательного парка, а сами отдыхают в летнем кафе. Поэтому посетителям важен скоростной доступ к сети, чтобы посмотреть обзор и отзывы на товары, оплачивать покупки или удаленно сделать заказ на фудкорте для детей, смотреть онлайн-фильмы или общаться в соцстетях», - сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Обновленные скорости мобильного интернета также стали доступны в центральном районе Благовещенска. Жители многоквартирных жилых домов и студенты, обучающиеся в корпусах медицинской академии в районе улиц Красноармейская и Шимановского, получили доступ к сети LTE на комфортных скоростях даже в часы пиковой нагрузки.

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