МТС передала LTE часть «дальнобойных» частот в 10 районах Тульской области

МТС, цифровая экосистема сообщает о дополнительном запуске мобильного интернета в диапазоне LTE-900 в 10 районах Тульской области. Ранее эти частоты использовались только для передачи голоса в стандарте GSM. Качество интернет-связи улучшилось для 10 тысяч человек, проживающих в 17 малых и отдаленных селах в зоне покрытия. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Основными преимуществами диапазона 900 МГц являются дальнобойность и стабильность приема радиосигнала в помещениях. В условиях сельской местности одна точка в диапазоне 900МГц дает покрытие, вчетверо большее, чем в других. В больших городах сеть стандарта LTE900 способна создавать уверенное покрытие в новостройках, которые удалены от существующих телеком-локаций и обеспечивать хороший уровень приема в промышленных зданиях, подземных паркингах, цокольных и подвальных помещениях.

В Тульской области МТС запустила дополнительное телеком-оборудование в поселке Медведев Воловского района, деревне Кострово, Поповке Алексинского района, Стублевке Щекинского района, Сухочево, Кураково Белевского района, Варфоломееве, Торхово, Алешне, Малахово, Обидимо Ленинского района, в поселке Северная Звезда Ефремовского района, в Горбачеве и Юрьевском Плавского района, в деревне Дедиловские Выселки Веневского района, в поселке Воропаевский Чернского района, деревне Савино Новомосковского района Тульской области.

«Только за последний год интернет-трафик в Тульской области увеличился в два раза. Дополнительный рост происходит во время туристического сезона, с апреля по октябрь, когда в регион на личных автомобилях приезжают тысячи туристов. Владельцам абонентских устройств, поддерживающих только стандарт связи 2G, беспокоиться не стоит, рефарминг проведён только на части сети. Для современных цифровых пользователей быть на связи очень важно, а для туризма наличие интернета – одно из важных условий выбора маршрутов для путешествий», – сказал директор филиала МТС в Тульской области Артемий Кашников.