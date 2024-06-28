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МТС прокачала сеть LTE в Белых Берегах под Брянском

ПАО «МТС» модернизировала инфраструктуру мобильной связи в поселке Белые Берега Брянской области. В результате запуска дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета в поселке, на железнодорожной станции и в местах отдыха на Белобережском водохранилище выросла на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование на улице Привокзальная, которая находится в центре поселка Белые Берега, где проживает более 7000 человек. После модернизации сети местные жители и приезжие могут без задержек совершать голосовые звонки в сети LTE, загружать и скачивать фото и видео, смотреть потоковое видео.

Пассажиры электропоезда Брянск-Орел могут приобретать на станции «Белые Берега» билеты онлайн, отслеживать расписание и вызывать такси через цифровые агрегаторы.

Стабильной стала связь на популярном пляже на Белобережском водохранилище, куда в солнечную погоду собираются сотни отдыхающих. Теперь в этом месте отдыха также можно загорать и смотреть фильмы онлайн, расплачиваться банковскими картами в близлежащих продуктовых магазинах и общаться в мессенджерах и соцсетях.

«Белые Берега – сравнительно небольшой поселок, но он вытянут вдоль железной дороги на 5 километров, поэтому мы запустили дополнительное оборудование, чтобы обеспечить стабильное покрытие в центре населенного пункта и разгрузить сеть в целом. Улучшение качества мобильной связи в зонах путешествий и отдыха - одна из приоритетных задач филиала МТС в Брянской области. Ранее новое оборудование стандарта LTE-2100 появилось на базовых станциях в Суземке, Сураже, Пушкарной Слободе Севского района и Молотино Брянского района», – сказал о проводимой модернизации директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

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