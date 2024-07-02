«МегаФон» отправил бриг с Алыми парусами в стабильное интернет-плавание

Свыше 10 ТБ фото- и видеоконтента сгенерили гости и участники знаменитого петербургского выпускного «Алые Паруса». Делиться тяжелыми файлами, записывать сторис и вести прямые эфиры без малейшей задержки сигнала 1,2 млн выпускников могли благодаря тому, что специалисты «МегаФона» развернули дополнительные базовые станции на Дворцовой площади, а также Дворцовой, Адмиралтейской и Петровской набережных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона»

В 2024 г., в юбилейный 20 раз, белоснежный бриг под алыми парусами проплыл по Неве, ознаменовав старт новой страницы в жизни для выпускников из 38 регионов страны. В ночь Алых парусов уже бывшие школьники потратили почти 10 ТБ интернет-трафика, что сопоставимо с проведением онлайн-эфира на протяжении 3,5 лет без перерыва. При этом пик нагрузки ожидаемо пришелся на час ночи — момент прохода парусника «Россия» по акватории Невы.

Для обеспечения стабильности мобильной сети, несмотря на пиковую нагрузку, связисты установили дополнительные базовые станции на Дворцовой площади, вмонтировав их в звуковые колонны в центре площади и на сцене. Также были задействованы мобильные базовые станции на базе грузовиков с телескопической мачтой высотой 18 метров. Комбинированное телеком-решение позволило увеличить максимальную скорость скачивания трафика до 585 Мбит/с и загрузки — до 120 Мбит⁄с.

«Опираясь на данные по активности абонентов в прошлом году, мы провели дополнительные работы по настройке и расширению сети в основных локациях праздника. Кроме того, специалисты задействовали инновационное решение: на телекоммуникационном оборудовании работали специальные многолучевые антенны, которые за счет секторизации позволяют увеличить емкость каждого участка сети до трех раз. Слаженная работа и технические находки позволили нашей сети выдержать двукратную нагрузку и не омрачить праздник молодежи», — сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Максим Загинай.

По данным аналитиков «МегаФона», гостями праздника стали жители 67 регионов, среди которых самыми активными — москвичи, нижегородцы и самарцы. А число посетителей концерта на Дворцовой площади выросло на 30%.

Для тех выпускников страны, кто не смог доехать до Санкт-Петербурга, была организована прямая трансляция фестиваля, специальный канал связи для которой на ТРК «Петербург – Пятый Канал» также организовал «МегаФон».