МТС присоединила к сети еще 11 малых населенных пунктов Бурятии

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей еще 11 населенных пунктов Республики Бурятия. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках более чем для 5000 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате работ по расширению покрытия LTE доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету МТС получили жители семи районов Республики Бурятия. Четыре населенных пункта – село Средний Убукун, поселок Поворот, улусы Енхор и Цайдан – находятся в Селенгенском районе, два – село Мухор-Тала и улус Онохой-Шибирь – в Заиграевском. Сеть МТС также появилась в Тункинском районе – селе Еловка, Закаменском – улусе Бургуй, Джидинском – селе Тохой, Иволгинском – селе Ганзурино и Курумканском – поселке Шаманка.

Цифровой апгрейд получили жители нескольких старинных сел, история которых насчитывает более 250 лет. Одним из таких поселений стало село с богатой историей Средний Убукун – через него проходил Великий чайный путь. Или, например, старообрядческое село Мухор-Тала, образованное из бурятской заимки в 1800-1804 гu. Здесь жили четверо братьев Аюша, Абидуша, Манзар и Пунтуш, которые вели кочевой образ жизни и продали село людям, которые начали развивать сельское хозяйство. Сейчас здесь живут около 200 человек.

Самым малочисленным из населенных пунктов, где появилась связь и мобильный интернет от МТС, оказался улус Онохой-Шибирь, здесь проживает около 100 человек. Населенный пункт состоит из пяти улиц, здесь имеются сельский клуб, крестьянско-фермерские хозяйства, лесозаготовки, детский оздоровительный лагерь «Дружба», недалеко от поселения находится лечебный аршан, который помогает излечиться от заболеваний желудка и глаз. Теперь у жителей появилось еще больше возможностей для образования, работы и проведения досуга.

«Мы продолжаем расширять и обновлять сеть в Бурятии — не только в городах, но и в сельской местности. В конце прошлого года мы уже предоставили доступ к цифровым сервисам МТС жителям 50 малых населенных пунктов, в каждом из которых проживают менее 500 человек. В этот раз мы приняли в свою сеть селян еще из 11 сел, поселков и улусов. Теперь местным жителям станет проще получать государственные услуги через интернет, не выезжая в районные центры, пользоваться банковскими приложениями, общаться с родственниками из других регионов по видеосвязи, смотреть лайфхаки по ведению сельского хозяйства, фильмы и сериалы в хорошем качестве», — сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.