Технология Task Mining от Proceset активно используется в МТС для оптимизации операций клиентского сервиса

Инфомаксимум поставляет в МТС, одну из крупнейших цифровых экосистем России, систему активной бизнес-аналитики Proceset. Реализованная в Proceset технология Task Mining помогает МТС совершенствовать операции клиентского сервиса.

Task Mining – это технология, которая отслеживает, регистрирует и анализирует простейшие бизнес-действия (заполнение полей, переходы между вкладками и окнами и другие взаимодействия с интерфейсами рабочих приложений), выполняемые сотрудниками в информационных системах. Это позволяет компаниям оптимизировать и автоматизировать бизнес-операции.

«В дополнение к Process Mining МТС активно использует технологию Task Mining для анализа детальных операций, выполняемых сотрудниками подразделений клиентского сервиса, – рассказывает Степан Шарипов, руководитель направления Process Discovery департамента управления централизованными сервисами МТС. – Данные, собираемые агентами мониторинга Task Mining с рабочих компьютеров сотрудников, позволили найти возможности оптимизации операций обслуживания, а также сформировать бэклог доработок ИТ-систем».

Агенты мониторинга Task Mining были пилотно установлены в двух подразделениях фронт-офиса, где звонки обрабатывают операторы контактного центра, и трёх подразделениях клиентского бэк-офиса, где более сложные запросы отрабатываются в офлайн режиме. Собранные данные о действиях пользователей за рабочими местами позволили увидеть:

какие ИТ-системы и в каком объёме используются;

есть ли массовые транзакционные операции, которые можно автоматизировать или роботизировать;

как часто и для каких задач производится ручной перенос данных между системами с использованием буфера обмена, можно ли исключить данную операцию за счёт интеграции систем;

есть ли отличия в производительности сотрудников и логике выполнения ими операций, можно ли повысить их эффективность.

По результатам проведенного исследования было согласовано 22 предложения по повышению эффективности операций клиентского сервиса. Потенциальный эффект сокращения трудозатрат после внедрения предложенных изменений оценивается от 5% до 25% численности проанализированных подразделений.

«Proceset – высокотехнологичное программное решение, – комментирует Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум. – В рамках одной платформы мы предлагаем бизнесу сразу несколько возможностей – не только Task Mining и Process Mining, но и мультипроцессную аналитику, Customer Journey Tracking и Business Intelligence. Благодаря связке технологий возможно детально восстановить фактическое выполнение бизнес-процессов и операций, поднять скорость и прозрачность работы и в конечном итоге значительно повысить общую эффективность работы компании».

«Руководство клиентского сервиса высоко оценило полученные результаты. Было принято решение о массовой установке агентов мониторинга Task Mining на всех сотрудников клиентского сервиса для поиска возможностей оптимизации операций и проработки инициатив по автоматизации, – дополняет Степан Шарипов. – МТС видит большой потенциал в использовании технологий Process Mining и Task Mining».