Вице-президентом по работе с федеральными корпоративными клиентами «Ростелекома» назначен Иван Пичугин

Иван Пичугин назначен вице-президентом по работе с федеральными корпоративными клиентами «Ростелекома». Об этом CNews сообщил представитель компании. Это новая должность в структуре корпоративного центра, ранее он был вице-президентом — директором Екатеринбургского филиала компании.

Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома», сказал: «Рад присоединению Ивана Пичугина к команде корпоративного центра. У него большой опыт сотрудничества с крупными корпорациями на Урале, который пригодится на федеральном уровне. Сегодня цифровая трансформация предприятий всех отраслей — обязательное условие сохранения конкурентоспособности. И “Ростелеком” готов быть надежным и гибким партнером в цифровизации производственных и бизнес-процессов на всех уровнях. Поэтому у Ивана впереди масштабные и ответственные задачи по выстраиванию взаимовыгодных отношений с федеральными корпоративными клиентами».

Иван Пичугин начал карьеру в телеком-отрасли в 2010 г. в Красноярске. В 2020 г. присоединился к команде уральского «Ростелекома» в качестве руководителя филиала на территории Среднего Урала. В январе 2022 г. назначен вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Урал», стал курировать работу национального провайдера на территории УРФО и Пермского края. В июле 2024 г. перешел в корпоративный центр компании.

Директором Екатеринбургского (опорного) филиала с 1 июля стал Дмитрий Лукошков.