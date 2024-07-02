«Яндекс.Пэй» подключился к QR-платформе «Сбера»

Теперь пользователи «Яндекс.Пэй» могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более чем 1,7 млн терминалов Сбера через платформу «Плати QR» и получать кешбэк 2% баллами «Плюса», расплачиваясь любым QR-кодом, а также повышенный кешбэк за покупки в выбранных категориях

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю достаточно войти в приложение «Яндекс.Пэй» в своём смартфоне и открыть оплату по QR или отсканировать QR-код камерой телефона и выбрать «Яндекс.Пэй» среди предложенных методов оплаты.

Сергей Шубочкин, и. о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка, сказал: «Сбер» начал развивать оплату по QR ещё до того, как международные платёжные системы ушли из России. После того как привычные платёжные инструменты перестали быть доступными для клиента, развитие платежей по QR-кодам, с помощью NFC и по биометрии приобрело особое значение. Мы всегда стремимся создать максимально удобный клиентский опыт, поэтому создали мульти-QR — решение, позволяющее объединить QR-коды разных банков, а также Системы быстрых платежей от НСПК. Вместе с «Яндекс.Пэй» пул партнёров, подключённых к QR-платформе «Сбера», расширился до 15 банков».

Евгений Южаков, руководитель «Яндекс.Пэй», сказал: «Яндекс.Пэй» продолжает подключать новых партнёров и развивать доступные клиентам способы оплаты. Мы видим, что оплата по QR-кодам практически так же востребована у пользователей нашего приложения, как и платежи по NFC, и делаем такие операции выгодными для них. При оплате по любому QR-коду в магазинах, кафе и других сервисах пользователям «Яндекс.Пэй» будет начисляться кешбэк 2% баллами «Плюса», а также повышенный кешбэк в тех категориях, которые они выберут для себя в приложении».

QR-платформа входит в семейство SberPay, которое «Сбер» развивает с 2019 г. Это сервис, который помогает клиенту платить быстро, бесшовно и сохранять все привилегии своего банка — бонусы и кешбэки.

С начала 2024 г. обороты по платежам и количество транзакций с помощью QR-кодов у банков — партнёров Сбера выросли в два раза. Подключённые к платформе партнёры фиксируют увеличение числа клиентов, которые ежемесячно пользуются оплатой по QR «Сбера», на 80%.