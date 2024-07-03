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Контакт-центр «Ростелекома» подтвердил соответствие международному стандарту ISO 18295

Крупнейшие площадки «Ростелеком Контакт-центра» (D/O: Digital Operator) успешно прошли ресертификационный аудит по российской версии стандарта ISO 18295. Эксперты Международного института сертификации контактных центров (МИСКЦ) оценивали площадки, обслуживающие госсегмент, коммерческое направление для населения и бизнеса, а также поддерживающие социальные проекты по всей стране. Работа операторов на площадках автоматизирована, внедрены решения собственной экосистемы цифровых продуктов с применением искусственного интеллекта. Различные комбинации этих решений успешно используются в сложных и важных государственных и коммерческих проектах.

Стандарт ISO означает особый подход к организации клиентского обслуживания, который направлен на минимизацию усилий как клиентов, так и компаний. Он обеспечивает эффективную коммуникацию между ними по дистанционным каналам. Это позволяет повысить удовлетворенность клиентов уровнем обслуживания и оптимизирует затраты компании без ущерба для качества поддержки.

Эксперты МИСКЦ отметили, что команда всех подразделений контакт-центра продемонстрировала отлично выстроенные процессы управления, менеджмента качества и обслуживания клиентов.

«Сертификат стандарта ISO 18295 подтверждает соответствие нашего контакт-центра принципам высокой эффективности, доступности, надежности и качества предоставляемых услуг. За этим стоит большой труд команды в организации внутренних процессов и их тонкой настройки. Мы разработали целую линейку цифровых продуктов с применением искусственного интеллекта для повышения качества обслуживания. Благодаря передовым технологиям в цифровизации бизнес-процессов “Ростелеком Контакт-центр” входит в топ-3 крупнейших аутсорсинговых контакт-центров страны», — сказал генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

Процедура сертификации площадок контакт-центра состояла из нескольких этапов и включала интервью с менеджментом, анализ документации, регламентов, процедур и управленческих процессов.

Компания получила сертификат второй раз, новый документ выдан сроком на шесть лет.

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