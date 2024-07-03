«МегаФон» ускорил мобильный интернет на пляжах Саратовской области

Пляжный отдых стал еще комфортнее для жителей и гостей Энгельса. «МегаФон» расширил покрытие и разогнал скорость мобильного интернета до 80 Мбит/с в районе протока реки Сазанка, где расположено более 20 туристических баз.

Энгельс — город, известный живописными местами. Туристы приезжают сюда, чтобы насладиться природой, чистым воздухом и спокойствием. Волжский берег привлекает и любителей активного отдыха. В июне здесь проходил Чемпионат и Первенство Саратовской области по серфингу на доске с веслом и вейксерфингу.

В мае-июне посещаемость турбаз абонентами «МегаФона» выросла в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом. Пик интереса приходится на выходные, когда к берегам реки съезжается в 2 раза больше людей, чем в будний день. Об этом рассказали аналитики оператора после изучения обезличенных данных с базовых станций, расположенных поблизости.

Эти места выбирают не только жители соседних республик и областей, но и туристы со всей России. Чаще других сюда выбираются гости из Москвы, Краснодара и Нижнего Новгорода. При этом наилучшую динамику по приросту приезжих год к году демонстрируют северные регионы. Например, турпоток из Омска вырос в 3,3 раза, а из Архангельска — в 2,3 раза.

«Летом около 80–100 человек ежедневно занимаются вейксейфингом в протоке реки Сазанка. Часто можно встретить спортсменов из других регионов, преимущественно из столицы. Теперь стало значительно комфортнее делиться фото и видео с тренировок», — отметила Алина Елшина, руководитель SaratovSurfCamp.

Посетители пляжей не только занимаются спортом и отдыхают, а также успевают пользоваться смартфоном. Их интернет-трафик за год вырос в 2,6 раза, а количество телефонных разговоров увеличилось на 1,4 раза. Во время отдыха у воды люди чаще смотрят видео. Владельцы смартфонов выбирают видеохостинги и онлайн-кинотеатры, а также делятся роликами в Telegram и VK. Среди популярных ресурсов — поисковые системы, музыкальные сервисы и банковские приложения.

«Мы заранее подготовились к пляжному сезону. Зимой инженеры увеличили емкость сети на действующих объектах, а сейчас запустили дополнительную базовую станцию рядом с популярными туристическими комплексами. Согласно нашим измерениям, на побережье скорость передачи данных теперь может достигать 80 Мбит/с, что позволяет за секунды загружать и отправлять информацию в сеть», — сказал директор «МегаФона» в Саратовской области Андрей Башкевич.