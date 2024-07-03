Высокоскоростной интернет внедрился в крупнейшие округа Подмосковья

Инженеры «МегаФона» улучшили качество связи для более чем 800 тысяч жителей Подмосковья. Масштабная модернизация затронула как города, так и небольшие поселения Одинцовского и Раменского округов, в которые с началом лета съезжаются дачники всего региона, включая Москву. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По данным властей, в Подмосковье сосредоточено больше 11 тыс. СНТ — это 15% от общего числа по всей стране. Одними из главных локаций по концентрации садовых товариществ, деревень и сел области стали Одинцовский и Раменский городские округа. Инженеры «МегаФона» с помощью big data определили, что за год объем мобильного трафика в каждом из этих растущих по числу жителей округов увеличился примерно на 37%.

Для разгрузки телеком-оборудования и увеличения емкости сети специалисты построили дополнительные базовые станции и увеличили число диапазонов 4G в уже существующих. Так, для телеком-оборудования, расположенного вдоль трасс, связисты использовали решения с максимальной зоной покрытия сигнала: специальные антенны с высоким коэффициентом усиления и технологию многопотоковой передачи данных MIMO для увеличения пропускной способности каналов. Станции работают в том числе в диапазоне LTE-800, который отличается большей длиной радиоволны, что наиболее эффективно для малоэтажной сельской местности. В жилых комплексах в пределах городов увеличить емкость и достичь высоких скоростей удалось за счет внедрения диапазона LTE-2600 и высокой плотности размещения базовых станций.

Модернизация в Одинцовском округе коснулась самого города, а также рабочего поселка Новоивановское, деревни Новодарьино, села Жаворонки и других. В Раменском округе еще более быстрый мобильный интернет теперь доступен в Быково, Бубново, Дергаево, Юрово, Шевлягино, Становое, Капустино, Семеновское, в селах Степановское, Никоновское и других населенных пунктах.

«Подмосковье с наступлением летнего сезона в полной мере раскрывается как настоящая “дачная столица”, куда приезжают заряжаться отдыхом на природе множество москвичей. Наши базовые станции поддерживают все современные стандарты связи и задействуют несколько диапазонов передачи сигнала, что гарантирует высокоскоростной интернет в населенных пунктах. Жители смогут еще быстрее скачивать файлы, совершать звонки и пользоваться любимыми приложениями и сервисами — теперь отдых на природе сохранит привычный комфорт мегаполиса», — сказал директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Инженеры «МегаФона» продолжают модернизировать связь и расширять покрытие в Московской области. Так, они уже ускорили мобильный интернет на 30% при помощи волоконно-оптических линий связи в Талдомском городском округе, а до конца года повышение емкости сети ждет Чеховский, Богородский, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Истринский и другие округа региона.