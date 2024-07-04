МТС оцифровала единственный в стране Музей горчицы и архитектурный ансамбль 18 века

МТС расширила сеть LTE в Волгоградской области. Установка нового телеком-оборудования и модернизация существующего позволила увеличить скорость интернета на территории уникального архитектурного ансамбля в стиле саксонского барокко второй половины XVIII–XIX веков – музея-заповедника «Старая Сарепта», который привлекает туристов со всей страны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря строительству нового телеком-оборудования и модернизации существующего скорость мобильного интернета выросла на 25% в Красноармейском районе Волгограда. В том числе и на территории музея-усадьбы «Старая Сарепта», состоящего из 26 зданий, большая часть которых – памятники федерального значения XVIII – XIX веков. Это единственная в России колония религиозного братства гернгутеров, обосновавшейся когда-то в поволжских степях по приглашению императрицы Екатерины II. Сейчас на территории архитектурного ансамбля регулярно проходят экскурсии для взрослых и детей. Здесь можно побывать в лютеранской кирхе и послушать органную музыку, исследовать подвалы старинного немецкого поселения, побывать в единственном в стране Музее горчицы.

«Музей-заповедник «Старая Сарепта» в следующем году отметит 260-летний юбилей. Это один из самых посещаемых музеев города и популярное место как среди волгоградцев, так и среди гостей региона. Здесь регулярно проводятся интересные мероприятия, а также сама атмосфера погружает посетителей во времена и традиции поселенцев Сарепты. С помощью Big Data МТС мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждому пользователю был доступен интернет на комфортной высокой скорости», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.