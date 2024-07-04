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Приморские Мальдивы «МегаФон» подключил к 4G

Отдыхающие на пляже в Триозерье теперь могут отправлять сообщения и размещать фото в социальных сетях во время отдыха в одной из самых живописных бухт Приморского края. «МегаФон» запустил базовую станцию в локации, которая в летний сезон привлекает туристов со всего Дальнего Востока. В этом году тысячи абонентов могут воспользоваться качественной голосовой связью и скоростным интернетом в популярном туристическом месте. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Бухта Триозерье находится недалеко от города Находка и славится пляжем с белым песком и прозрачной морской водой. Название бухте дали три пресных озера, расположенных на побережье. Отдыхать в Триозерье приезжают настоящие ценители приморской природы, которые не боятся сложных маршрутов — добраться сюда можно только по грунтовым дорогам на автомобиле с хорошей проходимостью.

Специалисты компании запустили базовую станцию, сигнал которой полностью покрывает зону отдыха — побережье, туристические базы, дайвинг-центр. Приехавшие к морю путешественники могут передавать данные с помощью мобильного интернета на скорости до 50 Мбит/с. Вместе с тем поделиться впечатлениями от уникальной природы они могут и с помощью голосовой связи, позвонив не только в 2G, но и с помощью современной технологии VoLTE, отличающейся особо четким звуком.

«Новую базовую станцию начала работать к началу активного туристического сезона, который сейчас начинается в Приморском крае. Мы уделяем особое внимание развитию инфраструктуры связи в популярных туристических локациях региона. Связь LTE запущена на пляжах в поселке Зарубино Хасанского района, расширена сеть в бухте Нерпа в поселке Славянка. Такие инвестиции в телеком-инфраструктуру способствуют росту туристической привлекательности края в целом», – сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Приморском крае Евгений Седых.

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