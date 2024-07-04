«Ростелеком» вновь стал телекоммуникационным партнером фестиваля «Динотерра» в Кузбассе

«Ростелеком» реализовал телекоммуникационный проект для научно-популярного фестиваля «Динотерра» в Кемеровской области. Связисты обеспечили интернет-поддержку, а также подключили видеонаблюдение для безопасности гостей из России, стран СНГ и даже Индии.

В этом году мероприятие проходило в нестандартном формате: вместо трех выходных дней программа «Динотерры» расширилась до недели. Специалисты «Ростелекома» в течение всего этого времени поддерживали работу сетевой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Так, на девяти ключевых площадках мероприятия через оптические каналы связи «Ростелекома» было подключено 150 точек Wi-Fi. Они «раздавали» бесплатный интернет для отдыхающих, а дополнительный закрытый Wi-Fi отвечал за коммуникации организаторов. Еще один высокоскоростной канал «Ростелеком» запустил для онлайн-трансляции события. Дополнительные мощности сети использовались для подключения мобильных базовых станций всех операторов.

Ежегодно организаторы уделяют большое внимание безопасности на мероприятии. В этом году на «Динотерре» за неделю побывали более 70 тыс. гостей. Камеры видеонаблюдения, установленные в рамках совместного проекта с Министерством туризма Кузбасса, упростили мониторинг обстановки в пешеходных зонах фестиваля, у сцены, а также на парковке.

«Благодаря сотрудничеству с Министерством цифрового развития, Министерством туризма, Министерством культуры региона, а также администрацией Чебулинского муниципального округа «Ростелеком» вновь усилил телекоммуникационную поддержку «Динотерры». Ежегодно число гостей увеличивается, а программа становится более насыщенной. На таких мероприятиях бесперебойная сеть необходима в первую очередь для безопасности и комфортного отдыха туристов, чтобы оставаться на связи. В этот раз отдыхающие сгенерировали на 50% больше интернет-трафика, если сравнивать с прошлым фестивалем», — сказал директор Кемеровского филиала «Ростелекома» Алексей Михайлов.

«Динотерра» традиционно проходит вблизи крупнейшего в России местонахождения динозавров – деревне Шестаково Чебулинского района. Здесь был обнаружен сибирский пситтакозавр, которому в 2024 г. исполнилось уже 125 млн и три года. Фестиваль шел целую неделю. Туристы оставались здесь сразу на несколько дней, чтобы посетить научный лекторий, побывать на раскопе с интересными находками, стать участником костюмированного Диношествия, посмотреть шоу дронов и, конечно же, услышать любимых исполнителей на главной сцене.