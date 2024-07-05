CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

К Дню молодежной столицы МТС прокачала сеть в центре Владивостока

МТС сообщает о модернизации сети во Владивостоке в преддверии массовых мероприятий, посвященных Неделе молодежной столицы и Дню города. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета в районе Центральной площади и набережной Цесаревича выросла в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Владивосток с 28 июня по 6 июля отмечает Неделю Молодежной столицы - для гостей и жителей города организованы концерты звезд и мастер-классы, работает гастроулица, «Маркет молодых» и лекторий. Основные праздничные мероприятия запланированы на 6 июля: на набережной Цесаревича состоятся выступления Антона Токарева, Ивана Панфилова, группы IOWA и других музыкантов, а на Центральной площади пройдет зрелищное мотофристайл шоу.

Чтобы обеспечить цифровой комфорт для жителей и гостей молодежной столицы, МТС увеличила скорость мобильного интернета и расширила LTE-покрытие в центре Владивостока. Высокоскоростной мобильный интернет позволит жителям и гостям города комфортно пользоваться всеми современными сервисами цифровой экосистемы МТС, общаться в мессенджерах, делиться фотографиями и видео в социальных сетях в режиме реального времени прямо с мероприятий.

«МТС в Приморском крае продолжает модернизацию сети, чтобы обеспечить качество мобильной связи. В преддверии значимых региональных мероприятий компания традиционно наращивает скорость интернета и расширяет покрытие в популярных местах массового отдыха. В целом, культурные и гастрономические фестивали уже стали визитной карточкой Приморского края - такие мероприятия ежегодно собирают сотни тысяч гостей и участников. Поэтому мы уделяем значительное внимание и созданию комфортной информационной среды для гостей города - запускаем бесплатные аудиогиды и цифровые путеводители. Так, в июне был запущен гастрономический гид по дальневосточной кухне от МТС Travel, который поможет сделать пребывание во Владивостоке еще более комфортным и разнообразным», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Запущен первый в России акселератор для разработчиков военной электроники

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

В России выстроены первые схемы мошенничества с цифровым рублем

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Россиянам усложняют использование IP-телефонии и виртуальных АТС. Zoom под ударом

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор линейки российских ноутбуков «Инферит Техника»: современное и компактное решение

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024