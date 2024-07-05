«МегаФон» расширил покрытие 4G в Алтайском крае и Республике Алтай

Около 40 тыс. человек из более чем 100 поселений впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи «МегаФона». В рамках государственного проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» оператор развернул сеть четвёртого поколения (4G/LTE) в 40 районах Алтайского края и 8 районах Республики Алтай.

В программу вошли малочисленные и труднодоступные населенные пункты, в которых проживает от 100 до 500 человек. Одно из таких мест – село Язула, расположенное в стороне от знаменитого Чуйского тракта. До районного центра села Улаган примерно 90 км, и основную часть пути составляют перевалы и серпантины, крутые склоны с высокими обрывами. Именно по этой причине поселение теленгитов, коренных жителей Горного Алтая, остается terra incognita не только для большинства туристов, но и для населения республики.

Теперь жителям Язулы и еще 128 населенных пунктов стали доступны все возможности LTE-сети «МегаФона»: мобильный интернет четвертого поколения и голосовые звонки с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

Емкость сети позволяет абонентам компании передавать большой объем данных на комфортных скоростях. Используя гаджеты, сельчане могут звонить по видеосвязи родным и близким в удобное время, получать государственные услуги, оплачивать счета и совершать покупки онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях. Педагогам и воспитателям будет проще готовиться к занятиям, ученикам – пользоваться современными образовательными платформами и электронным журналом не только в школе, но и дома. Работники фельдшерско-акушерского пункта смогут оперативно проконсультировать жителей не только на своём рабочем месте, но и, например, находясь на вызове.

«Совместно с региональным министерством цифрового развития мы рассматриваем различные варианты, чтобы обеспечить качественной сотовой связью малочисленные и труднодоступные поселения. Развитие инфраструктуры идет за счет собственных технологических решений или, как в этом случае, в рамках проекта по устранению цифрового неравенства, когда мы «включаемся» на базовых станциях других операторов. Всего благодаря такому решению в России в 2023 г. «МегаФон» обеспечил связью более 40 тыс. человек», – сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.