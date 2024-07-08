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«МегаФон» развернул дополнительную телеком-инфраструктуру в казанских поселках

Новое оборудование увеличило зону покрытия LTE и скорость мобильного интернета до 30% для жителей частных домов, расположенных в пределах республиканской столицы. Работу по улучшению сети в жилых массивах Советского и Приволжского районов города провел «МегаФон».

Позитивные изменения коснулись поселков Мое Царицыно, Живописный, Изумрудная долина, Алтан, Плодопитомник. Тяжелый контент теперь загружается быстрее, даже если к сети одновременно подключается большое количество пользователей. После установки новых базовых станций местные жители стали потреблять на 25% больше дата-трафика ежедневно.

В результате проведенных работ средняя скорость загрузки на территории жилых массивов составляет 20 Мбит/с, максимальная достигает 100 Мбит/с. Этого хватит, чтобы скачать фильм размером пять гигабайт за семь минут, общаться по видеосвязи без задержек, учиться или работать удаленно.

«С 2020 г. наблюдается устойчивая тенденция к жизни в собственном доме. Это видно по двукратному увеличению числа наших абонентов в поселках в черте города. Среднемесячное потребление интернет-трафика на одного человека также возросло. Если в 2020 г. жителю частного дома было достаточно 20 ГБ данных, то теперь средняя месячная норма для пользователя превышает 31 ГБ. Учитывая темпы миграции в частный сектор, мы расширяем зону покрытия и при необходимости увеличиваем емкость сети», — сказал директор «МегаФона» в Татарстане Михаил Русинов.

Доступность мобильного интернета становится все более важным атрибутом комфортной жизни в своем доме. Стабильный сигнал связи позволяет устанавливать востребованные системы удаленного видеонаблюдения и использовать устройства умного дома. Ранее оператор сообщал о повышенном интересе покупателей к таким технологичным товарам в салонах Татарстана. Весной продажи составляющих умного дома в республике увеличились в 5,5 раза.

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