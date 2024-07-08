«Ростелеком» и «Апри» договорись о реализации совместных проектов

Национальный провайдер «Ростелеком» и челябинский девелопер «Апри» договорились о сотрудничестве. Соглашение подписали директор Челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов и председатель совета директоров «Апри» Алексей Овакимян.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала «Ростелекома», сказал: «Сегодня наша компания обеспечивает цифровыми технологиями практически все сферы экономики страны. Строительная отрасль − не исключение. С крупнейшим партнером из Челябинской области мы будем работать над внедрением в его производства и проекты решений в сфере высоких технологий, искусственного интеллекта и BI-систем. Мы готовы пилотировать наши сервисы по безопасности труда, предиктивной аналитике, интеллектуальной и периметральной охране, а также делиться опытом управления данными на базе отечественной платформы RT дата. Уверен, что совместно мы сможем осуществить успешные кейсы по цифровой интеграции не только в масштабах Южного Урала, но и всей страны».

В рамках соглашения стороны будут развивать телекоммуникационную сферу, в том числе с использованием существующей инфраструктуры и беспроводных технологий «Ростелекома» в интересах проектов девелопера. При необходимости провайдер готов к строительству дополнительных сетей связи. Кроме того, компании станут вместе работать над внедрением энергосберегающих решений на объектах.

«Ростелеком» и «Апри» начнут сотрудничать в вопросах импортозамещения в программно-аппаратных комплексах, развития облачных цифровых сервисов, интеграции информационных систем и кибербезопасности. Важным аспектом взаимодействия станет совместное тестирование инновационных решений.

Алексей Овакимян, председатель совета директоров компании «Апри», отметил: «Подписанное соглашение позволит совместно решать производственные задачи, используя опыт и технические возможности крупнейшей в стране телекоммуникационной компании. Мы сможем обмениваться компетенциями и внедрять новые технологии в разных сферах деятельности: от увеличения хранимого и обрабатываемого объема данных до оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. Для нашей группы компаний важно иметь безопасную ИТ-инфраструктуру, а также обеспечивать ее бесперебойное функционирование и полноценную обработку массива цифровой информации. Соглашение поможет улучшить реализацию таких проектов, как ЖК “Притяжение”, “Фанпарк Чиллябинск” и “Индустриальный парк” в поселке Полетаево».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «В текущих реалиях развитие цифры играет ключевую роль в строительной отрасли. Цифровизация обеспечивает улучшение процессов проектирования, возведения и эксплуатации объектов. Внедрение диджитальных решений в отрасль можно классифицировать по четырем основным направлениям: автоматизация систем управления с элементами ИИ как возможность улучшения планирования ресурсов, сокращение времени строительства и контроль качества выполнения работ, внедрение сервисов информационной безопасности. Выявление и предотвращение потенциальной опасности на строительных площадках, а также инструменты для снижения затрат и увеличения эффективности помогают сократить расходы на стройку, улучшить планирование и контроль проектов, что способствует росту конкурентоспособности компаний на рынке».