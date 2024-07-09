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Резидент «Сколково» и «Ростелеком» объединили усилия для создания совместных решений на рынке промышленного ПО

Резидент «Сколково» и «Ростелеком» объединили усилия для создания совместных решений на рынке промышленного ПО. ПАО «Ростелеком» и «Симпл Кампани», резидент «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), договорились о партнерстве. Сотрудничество заключено на один год и предполагает ежегодную пролонгацию. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

В рамках проекта ПАО «Ростелеком» совместно с Simple Company, российской ИТ-компанией, разрабатывающей инновационное ПО для промышленных предприятий в сфере управления надежностью, намерены оказывать друг другу консультационную поддержку, организовать взаимный обмен опытом в рамках собственных компетенций. В первую очередь, партнерство будет направлено на усовершенствование решений Simple Company и ее программных продуктов.

Андрей Чернышов, CEO и основатель «Симпл Кампани»: «С коллегами из “Ростелеком” поддерживаем деловые контакты практически с основания компании, прорабатываем сценарии сотрудничества. В рамках участия в реализации последнего проекта приняли решение о заключение сотрудничества выгодного обоим сторонам. Simple Company получает сильного партнера, обладающего одной из самых широких сетей деловых контактов, а “Ростелеком” в нашем лице надежного вендора и поставщика решений для промышленных предприятий».

Компании планируют проводить совместные встречи и консультации в целях формирования предложений по созданию проекта, создавать совместные комиссии, рабочие группы с привлечением заинтересованных лиц, разрабатывать и согласовывать планы совместных мероприятий, проводить обмен аналитической, сводной информацией, а также учитывать результаты, полученные в ходе взаимодействия в своей дальнейшей деятельности.

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