«СберМобайл» пришёл в Ставропольский край, Северную Осетию и Дагестан

Виртуальный мобильный оператор «СберМобайл» теперь предоставляет свои услуги в Ставропольском крае, Северной Осетии и Дагестане. В этих регионах компания будет работать на инфраструктуре «МегаФона» — соглашение о стратегическом партнёрстве организации подписали в феврале 2024 г. Это сотрудничество поможет «СберМобайлу» усилить своё покрытие и увеличить число клиентов. Уже сегодня подключить СберМобайл могут жители 72 регионов страны. Раньше компания запускала услуги связи только на сетях Tele2.

У «СберМобайла» широкая сеть дистрибуции в России: его SIM-карты продаются во всех офисах «Сбера». Оператор предоставляет всё, что нужно, чтобы всегда оставаться на связи, — пакеты минут, SMS и интернет, — а также усиленную защиту от спама и мошенников и преимущества подписки «СберПрайм». Услуги связи можно оплачивать бонусами «СберСпасибо».

Сергей Волков, генеральный директор «СберМобайла», сказал: «Увеличение зоны присутствия «СберМобайла» по всей России — наша приоритетная задача. На Северном Кавказе быстро развивается туризм, поэтому мы стремились выйти прежде всего в эти регионы. Высокая скорость передачи данных, огромный опыт и экспертиза в MNVO — наши ключевые преимущества. Мы продолжим расширять своё покрытие в разных регионах страны для удобства клиентов».

Александр Шинкарев, директор департамента по работе с операторами связи и роуминга «МегаФона», сказал: «Мы обладаем максимальным покрытием сети среди операторов связи и скоростью передачи данных, что очень важно для «СберМобайла» и его абонентов. Кроме того, мы располагаем огромным опытом и экспертизой в области MNVO за счет развития на своей сети виртуального оператора Yota. Эти составляющие являются надежным фундаментом для успешной реализации совместного проекта со «СберМобайлом».