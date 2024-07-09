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SIM-карты «МегаФона» появятся в российской сети гипермаркетов

SIM-карты «МегаФона» теперь можно приобрести в гипермаркетах сети «Лента». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

SIM-карты «МегаФона» появятся в магазинах сети «Лента» уже в июле 2024 г. Согласно достигнутым договоренностям, на первом этапе зеленые SIM-карты можно будет приобрести во всех гипермаркетах сети. После оценки проекта сотрудничество может быть распространено и на другой формат розничных точек «Ленты» - супермаркеты. Решение будет принято по итогам анализа продаж ближе к концу года.

На сегодняшний день «Лента» объединяет 261 гипермаркет, средняя торговая площадь которого - около 5,3 тыс. кв. метров. Также в компанию входят 316 супермаркетов и 2380 магазинов у дома. Розничные точки сети расположены в 650 населенных пунктах страны. Компания располагает 19 распределительными центрами по всей России. География работы сети охватывает 60 субъектов страны.

«За счет столь масштабного регионального присутствия «Ленты» новый контракт на поставку SIM-карт существенно расширяет наше присутствие в российской сетевой рознице. Мы продолжаем работу по взаимодействию со всем спектром розничного рынка для увеличения доступности наших продуктов», - сказал директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

Вся сумма, потраченная абонентом на приобретение SIM‑карты, автоматически поступает на его счет в момент активации. Клиенты «МегаФона» могут выбрать удобный для них тарифный план на сайте megafon.ru (раздел «Активировать SIM‑карту»).

SIM-карты «МегаФона» в гипермаркеты «Лента» были доставлены при содействии компании «РАРС Медиа», оказывающей посреднические услуги при отгрузке товаров крупным сетевым ритейлерам.

Также в «Ленте» помимо зеленых SIM-карт можно будет приобрести SIM-карты Yota и сформировать собственный тариф, исходя из потребностей в голосовой связи, интернета и даже наиболее часто используемых приложений, воспользовавшись сайтом оператора.

В мае 2024 г. «МегаФон» начал продажи своих SIM-карт в сети «Комус», принадлежащей одноименному комплексному поставщику товаров для офиса и бизнеса, и в сети гипермакетов «Линия» в Черноземье.

Активация сим‑карт происходит на сайтах «МегаФона» и Yota, подписание абонентского договора осуществляется через приложение «Госключ». Любая форма регистрации предусматривает предоставление абонентом его подтвержденных паспортных данных, которые проходят проверку в системе межведомственного электронного взаимодействия. Без прохождения процедуры идентификации потенциального абонента активация сим‑карты невозможна.

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