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Каждый второй звонок астраханцы совершают через мобильный интернет

МТС сообщает о росте количества звонков через интернет в Астраханской области. Во II квартале 2024 г. доля звонков, которые совершались астраханцами с помощью технологии VoLTE, увеличилась на 37% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Так, каждый второй звонок астраханцы совершали через мобильный интернет и с начала 2024 г. тратили на разговоры в среднем около 370 минут в месяц. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Практически каждый второй звонок с апреля по июнь 2024 г., совершаемый в Астраханской области, происходил посредством VoLTE (Voice Over LTE). Современная технология голосовой связи позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость по сравнению с разговором в сети 2G или 3G. Кроме того, звонки в LTE, в отличии от звонов в сети 2G или 3G, дают возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию. К примеру, просматривать онлайн-карты или продолжать загрузку файлов без потерь в скорости. При этом звонки через VoLTE тарифицируются, как обычные вызовы – дополнительно ничего оплачивать не нужно.

«Благодаря расширению зоны покрытия Астраханской области, современные голосовые технологии доступны не только в областном центре, но также и в небольших населенных пунктах. С помощью Big Data МТС мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждому жителю и гостю региона был доступен интернет на комфортной высокой скорости. С начала года мы запустили в области еще 23 базовые станции, которые позволили увеличить скорость интернета на 30%», - отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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