«МегаФон»: москвичи заинтересовались музыкальными фестивалями Сибири и Урала

Жители Москвы и Подмосковья летом 2024 г. стали чаще интересоваться фестивалями в различных музыкальных жанрах. С начала 2024 г. трафик на официальные сайты крупнейших мероприятий страны вырос почти в три раза относительно аналогичного периода 2023 г., выяснили аналитики «МегаФона», изучив обращения на 20 тематических ресурсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Интересоваться датами и лайнапом фестивалей жители столичного региона начали еще в апреле 2024 г.— на целый месяц раньше по сравнению с 2023 г. При этом трафик на сайты мероприятий в этом месяце вырос в пять раз относительно марта 2024 г..

Чаще всего москвичи и жители Подмосковья интересовались VK Fest, который проходит в пяти городах и собирает популярных музыкантов по всей стране. Второе место в рейтинге занял фестиваль Stereoleto, проходящий в московском саду «Эрмитаж». Топ-3 замыкает «Дикая мята» — один из крупнейших летних опен-эйров, проходящий в соседней Тульской области.

При этом жители столичного региона изучают фестивали не только в пределах Москвы и близлежащих областей. В четыре раза вырос интерес к рок-фестивалю YLETAЙ, который проведут в удмуртском селе Лагуново, в три раза — к бурятскому «Голосу кочевников», делавшего ранее ставку на этнической теме, но со временем перешедшего к мультижанровости. Ural Music Night, где музыканты разных жанров выступают в клубах, парках, библиотеках, заводах, улицах и даже крышах по всему Екатеринбургу, москвичи интересовались почти в полтора раза чаще, чем в 2023 г.

Всплеск внимания в 2024 г. у жителей Москвы и области возник к фестивалю электронной музыки Signal, который пройдет в деревне Никола-Ленивец Калужской области. Им в 2024 г. интересовались в 38 раз чаще, чем в 2023г. В 18 раз вырос трафик на сайт OUTLINE — мероприятие того же жанра, который принимает подмосковный Талдом. Топ закрывает фестиваль «НашРокФест», где вместе с музыкальными легендами российской тяжелой музыки выступят и молодые команды в «Новая Рига парке».

В целом у россиян в пятерку самых популярных фестивалей вошли VK Fest, STEREOLETO, YLETAЙ, «Голос кочевников» и Ural Music Night.