«МегаФон»: в Пензенской области выявили топ городов с активными онлайн‑пользователями

Абоненты в регионе стали чаще пользоваться интернетом в смартфонах и планшетах. Год к году дата‑трафик в мобильных устройствах жителей увеличился на 29%. При этом на крупные населенные пункты приходится 68% всех цифровых данных, рассказали аналитики «МегаФона».

Как показывает обезличенное исследование «МегаФона», самыми «качающими» городами Пензенской области, после столицы региона, стали Кузнецк и Никольск, в которых живет 77 и 22 тыс. человек соответственно. Суммарный объем прокачанной информации год к году в двух населенных пунктах увеличился на 23% и составил 6 тыс. ТБ. Это сопоставимо с беспрерывным просмотром фильмов в формате 4K Ultra HD в течение 68 лет. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Пензе с начала 2024 г. жители расходовали на онлайн-сервисы свыше 30 тысяч ТБ трафика, что на 43% больше, чем в 2023 г. Для сравнения, такого объема хватит, чтобы распечатать 7,5 млрд копий фотографий с достопримечательностями столицы и дважды устелить ими маршрут к городам-побратимам – от Могилева в Белоруссии до Баоцзи в Китае и обратно.

Самый востребованный цифровой контент у клиентов оператора — видео и музыка. 36% данных приходится на тематические хостинги и онлайн‑кинотеатры. В тройку популярных ресурсов входят также соцсети и мессенджеры. В топе — «ВКонтакте», Telegram и «Одноклассники». Кроме того, местные жители часто обращаются к сервисам с играми, стриминговым платформам и маркетплейсам.

«Мы оперативно реагируем на потребительский спрос и строим базовые станции там, где появляется такая необходимость. Недавно инженеры компании ввели в эксплуатацию новый объект связи в западной части Кузнецка. Специалисты установили оборудование, поддерживающее высокочастотный диапазон LTE с проникающей способностью сотового сигнала в зданиях с большим количеством перегородок. Теперь абонентам доступен мобильный интернет на максимальной скорости до 100 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.