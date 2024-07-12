«Ростелеком» инвестировал в строительство оптики в пригороде Абакана

Дачные поселки «Мечта» и «Изумруд» в пригороде Абакана Республики Хакасия стали участниками инвестиционного проекта «Ростелекома». Компания за собственные средства построила волоконно-оптические каналы связи, обеспечив доступ к современным цифровым решениям в частном секторе. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«На территории расположены 388 домохозяйств. В каждом из них теперь можно подключить сервисы, которыми повседневно пользуются, например, жители больших городов. Среди наших новых клиентов наибольшую популярность могут получить интерактивное ТВ Wink и облачное видеонаблюдение», — сказал Виктор Шушерин, директор сервисного центра «Ростелекома» в городе Абакане.

Оператор предоставляет услуги по технологии GPON: оптика заводится непосредственно в дом абонента. Это исключает злоумышленные повреждения кабеля и сбои в работе интернета из-за перегрузок сети.

«В “Ростелекоме” внедрена интеллектуальная предиктивная система мониторинга качества услуг. Мы дистанционно видим неполадки, например, низкую скорость интернета, разрывы соединения, плохое качество вещания телевидения, и устраняем эти проблемы еще до того, как их заметили пользователи. Так, большинство технических вопросов решаются без участия клиентов. Если все-таки выезд инженера необходим, мы звоним абоненту и согласовываем с ним работы на дому. В то же время и клиент всегда может обратиться к нам по горячей линии», — сказал Валерий Клейкин, технический директор Красноярского филиала «Ростелекома».

В 2024 г. кроме «Мечты» и «Изумруда» компания намерена развивать оптическую инфраструктуру и в других пригородных районах Абакана, а также в малых населенных пунктах республики. Корпоративная инвестпрограмма составлена на основе анализа покупательского спроса.

«“Ростелеком” готов вкладываться в строительство новой и модернизацию существующей оптической сети. Но одно дело проложить кабель и сделать подключение, а другое — на постоянной основе круглосуточно вести техническую поддержку каждого абонента. У нас и для этого есть все необходимые ресурсы — персонал, оборудование и технологии», — сказал Денис Зиновьев, заместитель директора Красноярского филиала «Ростелекома».