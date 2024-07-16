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МТС оптимизирует структуру капитала

МТС объявила о передаче квазиказначейских акций МТС, принадлежащих ее дочернему обществу и составляющих порядка 1,1% уставного капитала МТС, в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ). Сделка позволит оптимизировать расходы, связанные с владением собственными акциями, а также повысит эффективность их использования для управления капиталом и ликвидностью компании.

Дочерняя компания МТС – ООО «Бастион» передает принадлежащие ей 21500000 обыкновенных акций МТС в качестве оплаты паев при формировании фонда.

Управляющая компания ЗПИФ будет иметь право голоса по переданным акциям, а также право получать дивиденды и распоряжаться ими для целей инвестирования в рамках инвестиционной декларации. Принципы управления пакетами акций МТС, переданными в ЗПИФ, содержат определенные ограничения на их отчуждение и обременение.

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