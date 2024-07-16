МТС усилила сеть в окрестностях курортного озера Беле в Хакасии

ПАО «МТС» сообщает о расширении зоны покрытия 4G вблизи озера Беле — самого большого минерального водоема республики Хакасия, куда в разгар купального сезона приезжают также туристы из соседних сибирских регионов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным МТС, озеро Беле входит в топ-5 популярных мест Хакасии для летнего отдыха. Количество отдыхающих здесь абонентов в разгар сезона-2024 увеличилось на 50% по сравнению с 2023 г. Сюда приезжают купаться, рыбачить и оздоравливаться как жители республики, так и туристы из соседних регионов Сибири — Красноярского края, Кемеровской области и Алтайского края. Беле находится в 2,5 часа езды от Абакана, в окрестностях озера имеется много турбаз и кемпингов, а в бассейне водоема присутствуют глауберова соль и бальнеологические грязи, считающиеся лечебными.

После модернизации телеком-оборудования LTE в туристической зоне Беле фотографии озера теперь можно выкладывать в сеть с большим комфортом. За счет красной глины в составе почвы водоем во время прибоя окрашивается в красно-оранжевые оттенки, создавая контраст с бирюзовой водой на глубине, и этот пейзаж часто запечатлевают туристы и выкладывают его в сеть. Связь и мобильный интернет позволят слушать музыку онлайн и ориентироваться на местности с помощью карт, а также оперативно позвать на помощь в случае непредвиденных ситуаций.

«В разгар летнего сезона потребление интернет-трафика на популярных рекреационных локациях республики значительно вырастает. По данным Big Data МТС, в этом году по сравнению с предыдущим в окрестностях озера Беле потребляемый трафик увеличился на 30 %. Мы видим тренд на повышение привлекательности данной территории среди туристов, поэтому продолжим прорабатывать эту часть туристической Хакасии, усиливая и расширяя покрытие сети, чтобы обеспечить цифровой комфорт нашим абонентам», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

Ранее МТС запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей республики, куда вошли лучшие природные, культурные, исторические и гастрономические локации Хакасии. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам, приезжающим любым видом транспорта, в приветственном SMS-сообщении от МТС Travel, а воспользоваться гидом по прямой ссылке могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях республики, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона.