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МТС увеличила на треть скорости мобильного интернета в Февральске и Соловьевске

ПАО «МТС» сообщает о модернизации телеком-оборудования и усиления LTE-покрытия в крупных поселках на севере Амурской области. Проведенные работы позволили на треть увеличить скорости мобильного интернета в районах, где расположены горнорудные предприятия и ведется строительство магистралей и транспортных развязок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС запустили обновленное оборудование в поселке Соловьевск, где проживают сотрудники одного из крупнейших горнорудных предприятий региона. Более двух тысяч специалистов трудятся на промысловых участках компании в Амурской области и Забайкальском крае. Новая скорость мобильного интернета позволит жителям населенного пункта и рабочим предприятия получать необходимые услуги – дистанционно повышать квалификацию и делиться опытом с коллегами, совершать покупки на маркетплейсах и заказывать доставку друзьям и родственникам в другие регионы.

Воспользоваться скоростным мобильным интернетом смогут также почти три с половиной тысячи жителей Февральска, работники железной дороги и специалисты, занятые на строительстве транспортно-логистических путей. В районе идет возведение дорожных сетей к Огоджинскому месторождению с запасами каменного угля в более чем два миллиона тонн. Теперь строители могут автоматизировать часть производственных процессов и оперативно решать поставленные задачи, общаться с родными и близкими по видеосвязи в HD-качестве даже во время пиковых нагрузок на сеть.

«МТС ведет в Приамурье масштабную реконструкцию сетей связи. Первоочередной запуск происходит в крупных городах и населенных пунктах области, в промышленных кластерах и популярных туристических местах, где наблюдается кратный рост потребления интернет-трафика. Новое качество связи позволяет нашим абонентам пользоваться привычными сервисами экосистемы МТС на комфортных скоростях, а бизнес сможет еще активнее подключать цифровые сервисы, повышая конкурентоспособность, качество собственной продукции и оказываемых услуг», – сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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