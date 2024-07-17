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В Уфе «МегаФон» улучшил связь в Ботаническом саду и парке им. Лесоводов Башкирии

В популярных местах отдыха столицы региона скорость мобильного интернета теперь достигает 90 Мбит/с. «МегаФон» развернул дополнительную инфраструктуру связи в районе Зеленая роща. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря запуску нового телеком-оборудования прогулки в Ботаническом саду и парке им. Лесоводов Башкирии стали еще комфортнее. Уфимцы и гости города могут запускать прямые трансляции в соцсетях, звонить по видеосвязи и пользоваться стриминговыми сервисами без задержек и зависаний.

В Ботанический сад-институт при Академии наук горожане часто выбираются для фотосессий. Весной здесь эффектно цветут сортовые сирень и акация, в июне — пионы и ирисы, а в конце лета — розы, лилии и другие многолетники. Кроме того, весь год действует оранжерея, где можно сделать снимки на фоне экзотических растений, от кипарисов до кофейного дерева.

Находящийся рядом парк им. Лесоводов Башкирии известен территорией для пикников, спортивными площадками и небольшим зоопарком. В 2024 г. тут ведется масштабная реконструкция: строятся велосипедные дорожки, расширяется система освещения, обновляется детский городок и идут другие работы. После обновления число посетителей локации может еще больше возрасти.

«На жителей Уфы приходится треть всего дата-трафика республики. В теплое время года добавляется ощутимый объем интернет-данных от туристов, особенно в местах отдыха. Тем важнее подготовить сеть к дополнительной нагрузке и запустить новые базовые станции. К примеру, в июне в Ботаническом саду проходил “Фестиваль пиона”. Многие тогда выкладывали яркие фото и видео в Сеть, и ежемесячный трафик взлетел на 20%. После завершения реконструкции парка им. Лесоводов активность пользователей будет продолжать расти, мы это также учитываем», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Расширение инфраструктуры связи в Зеленой роще обеспечило высокоскоростной мобильный интернет и в ЖК «Ботанический сад». Инженеры «МегаФона» использовали в этой части города средний и высокий диапазон частот, что дает достаточную емкость сети для популярной парковой зоны и хорошую проникающую способность сигнала внутри зданий.

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