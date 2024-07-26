Tele2 обеспечил связь посетителям арт-парка «Никола-Ленивец»

Tele2, российский оператор мобильной связи, предоставляет связь на территории арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области. Здесь в ближайшее время состоится фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» и популярный фестиваль современной музыки Signal. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

В январе-июле 2024 г. трафик на объекте вырос на 50% год к году, что требует своевременных работ по модернизации телеком-инфраструктуры. Техническая дирекция Tele2 проводит дополнительные мероприятия, чтобы обеспечить связь в местах скопления людей. Для посетителей масштабных фестивалей в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области оператор сделал сигнал доступным в стандартах 2G, 3G и 4G. Это обеспечивает клиентам стабильную голосовую связь и интернет-соединение, при этом пиковая скорость достигает 130 Мбит/с.

Компания также проанализировала потребление трафика в арт-парке «Никола-Ленивец», который расположен вокруг небольшой деревни и простирается на 650 гектаров. Ежегодно его посещают 250 тыс. человек. В 2024 г. потребление мобильного интернета выросло на 50% год к году, а летом 2024 г. этот показатель уже увеличился на 42% в сравнении с 2023 г. Несмотря на техническую сложность обеспечения связи на отдаленных и протяженных территориях с лесным массивом, клиенты Tele2 пользуются скоростным интернетом и устойчивой связью в каждом уголке арт-парка.

Александр Чепа, технический директор калужского филиала Tele2: «“Никола-Ленивец” – самый большой арт-парк Европы, где ежегодно фестивали привлекают сотни участников. Например, за последние три года количество посетителей Signal выросло на 17%. Чтобы гостям парка было комфортно находиться на площадке, мы провели все необходимые работы по модернизации телеком-оборудования на базовых станциях и транспортной сети, тем самым увеличив скорость передачи данных для наших абонентов. Кроме того, последние несколько лет на время проведения масштабных мероприятий мы дополнительно устанавливаем мобильные базовые станции. Это позволяет поддерживать стабильный сигнал даже в моменты пиковых нагрузок на сеть».