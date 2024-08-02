«МегаФон» подключил к LTE 116 населенных пунктов Саратовской области

«МегаФон» запустил сеть четвертого поколения в небольших поселках, селах и хуторах Саратовской области. Теперь еще 24 тыс. сельских жителей региона могут пользоваться 4G-интернетом оператора и технологией VoLTE.

Работы проведены в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) при участии Министерства цифрового развития и связи Саратовской области.

Связь оператора появилась в 116 поселениях 31 района области. Теперь абоненты оператора могут выходить в Сеть на максимальной скорости до 70 Мбит/с. При таких параметрах за 4 минуты получится загрузить полнометражный фильм в хорошем качестве. Стабильное покрытие облегчает выполнение повседневных задач, например, передачу показаний счетчиков, запись в поликлинику и оформление документов.

«В рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек для жителей появляется доступ к качественной мобильной связи и высокоскоростному интернету. Современные цифровые и электронные коммуникации позволяют людям быть в курсе происходящих событий, получать образование, работать удаленно, поэтому развитие инфраструктуры связи необходимо для жителей малонаселенных пунктов региона», — сказал Владимир Старков, министр цифрового развития и связи Саратовской области.

Чтобы повысить пропускную способность каналов, инженеры оператора задействовали средние и высокие диапазоны частот. Благодаря этому решению пользователи могут выходить в интернет, пользоваться приложениями, загружать файлы за считанные секунды даже в периоды наибольшей нагрузки. Кроме того, сельчанам стали доступны звонки по технологии VoLTE, которая дает возможность одновременно разговаривать и пользоваться необходимыми цифровыми сервисами.

«Трафик на сельских территориях в среднем прирастает на 20% ежегодно. Видеообщение, дистанционные обучение и работа, телемедицина и другие онлайн-услуги зачастую востребованы даже больше за пределами городов. Сказывается отдаленность и отсутствие стационарной связи. Проект УЦН помогает значительно снизить количество сельских территорий без интернет-покрытия и увеличить число сельчан, использующих цифровые сервисы», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

Специалисты оператора обеспечили доступ к сети жителям поселений в 31 районе области: Аркадакском, Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балаковском, Балашовском, Балтайском, Вольском, Воскресенском, Дергачевском, Екатериновском, Ершовском, Ивантеевском, Калининском, Красноармейском, Краснокутском, Краснопартизанском, Лысогорском, Марксовском, Новобурасском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском, Петровском, Пугачевском, Ровенском, Романовском, Ртищевском, Самойловском, Татищевском, Турковском, Хвалынском.