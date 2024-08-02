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«МегаФон» усилит цифровизацию в портовой особой экономической зоне «Ульяновск»

«МегаФон» и ПОЭЗ «Ульяновск» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие информационно-коммуникационных технологий в портовой особой экономической зоне. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Подписи в документе поставили директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин и генеральный директор ПОЭЗ Олег Непочатов. Сотрудничество будет направлено на внедрение инновационных решений для ПОЭЗ и компаний-резидентов. Важной составляющей совместной работы станет консультационная поддержка оператора по вопросам внедрения и реализации цифровых проектов.

«Активное сотрудничество с такими крупными провайдерами ИT-услуг, как «МегаФон», гарантирует наличие комплексной системы с высоким уровнем доступности и эффективной технической поддержкой, что является очень важным фактором, способствующим высокому уровню активации рабочих процессов», — сказал Олег Непочатов, генеральный директор АО «ПОЭЗ «Ульяновск».

В настоящее время «МегаФон» обеспечивает покрытие LTE на территории ПОЭЗ площадью 439 га. Компаниям‑резидентам, большая часть из которых — крупные производства, доступны быстрый мобильный интернет, качественная голосовая связь и возможность использовать новые технологии для развития и увеличения эффективности бизнеса.

«Особая экономическая зона привлекает высокотехнологичные компании, для которых важны качественная цифровая инфраструктура и доступ к современным технологиям. Наши комплексные решения помогут резидентам автоматизировать рабочие процессы, внедрить удаленный мониторинг с использованием интернета вещей и обеспечить защиту от кибератак», — отметил директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин.

ПОЭЗ «Ульяновск» — особая экономическая зона портового типа, которая граничит с территорией международного аэропорта. Здесь уже создано порядка 1,5 тыс. рабочих мест для жителей региона, зарегистрированы более 50 резидентов. Основные направления их деятельности — производство, оптовая торговля, логистика.

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