Реконструкция систем телефонной связи на одном из нефтеперерабатывающих предприятий

Тестирование систем телефонной связи и унифицированных коммуникаций «Протей» успешно завершено на нефтеперерабатывающем заводе.

На предприятии возникла потребность в реконструкции аналоговой АТС, срок эксплуатации которой истек. Отсутствие ЗИП и участившиеся случаи выхода из строя компонентов АТС без возможности их замены на исправные, стали еще одним толчком для принятия решения о замене станции.

Специалисты «Протей ТЛ» представили заказчику техническое решение, включающее планомерную миграцию номерной емкости абонентов с действующей АТС на новую без перерыва в предоставлении сервисов телефонной связи. Также IP-АТС обеспечит отказоустойчивость посредством кластерной архитектуры Active-Standby, предусматривает резервирование по электропитанию и функционирование находящихся в эксплуатации парка аналоговых телефонных аппаратов с возможностью их плановой замены на IP-телефоны.

Компания «Протей ТЛ» провела пилот на площадке предприятия. Тестовый стенд был развернут в выделенном помещении аппаратного зала АТС.

На объекте была установлена IP-АТС, включающая отказоустойчивый кластер imSwitch5, абонентский шлюз Cometa.MS для подключения к софтсвитчу аналоговых телефонов заказчика, сервер PPS для автоматической настройки IP-телефонов, пограничный контроллер сессий C-SBC, сервер мониторинга DevMon и сервер унифицированных коммуникаций «Протей-Юником».

На сервере виртуализации с гипервизором Proxmox были развернуты семь виртуальных машин с операционной системой Astra Linux и программным обеспечением «Протей». В составе стенда были также установлены абонентский аналоговый шлюз Cometa.MS, коммутатор, LTE-маршрутизатор, а также несколько аналоговых и IP-телефонов, монитор для демонстрации пользовательского интерфейса IP-АТС и WEB-приложения UC.

Присоединение IP-АТС «Протей» к действующей АТС, а также к АТС, используемой для выхода в телефонную сеть общего пользования (ТфОП), организовано потоками Е1 и SIP-trunk.

В ходе проведения испытаний была продемонстрирована отказоустойчивость оборудования и программного обеспечения, возможность бесшовной миграции абонентской номерной емкости с АТС на IP-АТС, автоматическая настройка IP-телефонов, запись телефонных разговоров, удобный и наглядный мониторинг состояния компонентов технического решения, а также демонстрация возможностей «Протей-Юником».

Испытания проведены в присутствии представителей заказчика в соответствии с разработанной и согласованной программой и методикой испытаний. Специалисты «Протей ТЛ» провели на площадке заказчика настройку оборудования, программного обеспечения и пусконаладочные работы. Также представители заказчика познакомились с работой оборудования и пользовательским интерфейсом программного обеспечения.

В рамках пилота заказчику была продемонстрирована актуальность решений в области современных технологий телефонной связи и унифицированных коммуникаций.

Представленные компанией «Протей ТЛ» решения получили положительные отзывы заказчика, по итогам пилота был подписан протокол испытаний.