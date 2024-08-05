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МТС покрыла сетью LTE «белые пятна» на федеральной трассе «Сибирь» в Иркутской области

МТС запустила сеть LTE на двух участках федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Высокоскоростной мобильный интернет теперь стал доступен десяткам тысяч автомобилистов и жителям двух населенных пунктов, расположенных вдоль автодороги.

Специалисты установили дополнительное телеком-оборудование в районе п. Тыреть-1 Заларинского района и вблизи станции Харагун Зиминского района Иркутской области. Населенные пункты расположены вдоль трассы Р-255, которая соединяет сибирские города НовосибирскКемеровоКрасноярскИркутск. В пути водители и пассажиры смогут непрерывно оставаться на связи, пользоваться онлайн-картами, платежными сервисами при покупке топлива, посещая придорожные кафе и магазины.

Ранее МТС включила LTE на трассе «Сибирь» в районе деревни Нижнечиркина и железнодорожной станции Делюр Зиминского района, и в районе поселков Залари и Тыреть Заларинского района.

«От устойчивого сигнала телеком-оборудования зависит и работа цифровых сервисов, необходимых в дороге. Связь в пути – это безопасность и контроль логистики, а с закрытием так называемых «белых пятен» на трассах Приангарья водители автотранспорта получают стабильный доступ к приложениям, связь с коллегами и близкими. А жители ближайших населённых пунктов смогут с еще большим комфортом пользоваться необходимыми сервисами – онлайн-банком, мессенджерами, порталом госуслуг, слушать музыку и смотреть фильмы», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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