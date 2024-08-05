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МТС улучшила LTE на трассе Рославль-Бобруйск

МТС сообщила о модернизации сети LTE на участке трассы Рославль-Бобруйск. Компания установила новое телеком-оборудование в поселке Астапковичи под Смоленском, через который проходит федеральная автодорога А101.

После запуска дополнительного оборудования МТС в центре поселка Астапковичи, где проживает более 600 человек, скорость передачи данных выросла на 30 %. Стабильное покрытие голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом получили жилые дома, административные здания, а также трасса, по которой курсирует пассажирский и грузовой транспорт от Москвы до российско-белорусской границы и далее на Бобруйск.

Проведенные специалистами МТС работы позволили обеспечить устойчивой связью, увеличившийся с наступлением летнего сезона автомобильный трафик. Даже в часы максимальной нагрузки на сеть водители и туристы могут пользоваться навигатором, цифровыми сервисами и видеосвязью, быстро загружать тяжелый контент.

Запуск нового телеком-оборудования также обеспечил высокоскоростным интернетом МТС близлежащие малые села Ивановское, Бывальское, Федоровское и Зорьки, где в общей сложности проживает более 300 человек. В этом же районе новое качество связи получили станции автосервиса и АЗС, которые находятся вдоль трассы вблизи поселка Астапковичи.

«МТС в летний период фиксирует повышенный интернет-трафик из-за активизации туристического и грузопотока между Смоленской областью и Беларусью. В Бобруйске находится один из крупнейших производителей автомобильных шин в Европе, а местные достопримечательности привлекают все больше российских путешественников. Теперь в дороге водители могут пользоваться навигатором, а пассажиры планировать маршруты для своих путешествий и пользоваться всеми туристическими цифровыми сервисами», – сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Ранее МТС прокачала связь на подъездах к Смоленску на трассе М1, обеспечив бесшовное покрытие между городом и федеральной автодорогой.

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