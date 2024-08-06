билайн бизнес совместно с «Навигационными решениями» представляет цифровую платформу трекинга с использованием искусственного интеллекта

билайн бизнес в партнерстве с «Навигационными решениями» объявляют о старте продаж цифровой платформы трекинга, разработанной для мониторинга персонала и важных активов внутри зданий в режиме реального времени. Решение используется на производственных и промышленных предприятиях, складских помещениях, торговых и бизнес-центрах, ритейле, медицине, в добыче и переработке. С его помощью можно отслеживать перемещение сотрудников, транспорта и ТМЦ в опасных зонах, регулируя уровень безопасности и дисциплину труда.

Это еще один пилотный проект с партнерским решением, имеющим синергии с продуктовой линейкой билайн бизнес в продуктовом домене интернета вещей.

Антонова Екатерина, руководитель Центра по партнерствам и инновациям билайн бизнес:

«Уже сейчас мы предлагаем нашим корпоративным заказчикам решения по единому мониторингу транспорта и грузов на базе GPS и ГЛОНАСС, контроль и мониторинг курьеров, водителей и сотрудников, работающих вне офиса. Но наши клиенты хотят иметь возможность мониторинга перемещений сотрудников и объектов внутри помещений, обеспечивая сквозной процесс контроля и управления. Для того, чтобы закрыть спектр связанных с этим задач, мы рады представить новый продукт».

Платформа трекинга предоставляет пользователям широкий набор функций, доступных через веб-сервис. Это решение позволяет бизнесу вести мониторинг перемещения сотрудников, объектов и транспортных средств, контролировать их местоположение и получать данные о передвижениях по заданным зонам на предприятии. Платформа предлагает ряд специализированных отчетов для более детального анализа полученных данных. Отдельно можно настроить получение уведомлений текстовым сообщением, в боте Telegram или на электронную почту.

Кроме того, система способна быстро и почти незаметно переключаться между мониторингом на территории предприятия внутри помещения и снаружи. ПО поддерживает трекеры разных вендоров и разных технологий позиционирования (UWB, BLE, GPS, Glonass), что позволяет настроить решение под себя в зависимости от задач и бюджета. Также существует возможность запуска системы в удаленном режиме работы.

билайн бизнес предлагает заказчикам реализацию проектов «под ключ» с техподдержкой, рекомендациями по установке и настройке системы, и другими сервисами, которые могут понадобиться заказчику для полноценной и стабильной работы платформы. Отдельно стоит отметить, что ПО, входящее в цифровую платформу трекинга, зарегистрировано в реестре российского ПО.

Александр Хомутинников, директор департамента развития и управления продуктов интернета вещей и оператора фискальных данных, ПАО «ВымпелКом»:

«Развитие вертикальных IoT-решений — один из ключевых фокусов развития направления интернета вещей на ближайшие несколько лет в компании. Мы видим неоспоримый потенциал этих проектов и уверены, что подобные предложения будут востребованы как государственными заказчиками, так и бизнесом. Совместный запуск с "Навигационными решениями" позволит расширить существующую линейку продуктов «Мониторинга» для корпоративных клиентов билайн бизнес и позволит им оптимизировать бизнес процессы и учет рабочего времени персонала, что прямо конвертируется в финансовую эффективность предприятия».

Алексей Панёв, генеральный директор «Навигационные решения»:

«Мы рады сообщить о начале сотрудничества с билайн бизнес. Эта партнерская инициатива открывает для клиентов возможность быстрой и надежной интеграции решений для отслеживания активов. Объединив технологические компетенции и инновационные разработки компаний, мы сможем предложить заказчикам высококачественные технологии трекинга активов для различных индустриальных сценариев, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы и повысить производственную эффективность. Мы уверены, что сотрудничество с билайн бизнес станет залогом успешного развития и взаимовыгодного партнерства».

Возможности искусственного интеллекта, примененные в системе, не только повышают точность позиционирования, но и позволяют заранее определять возможные внештатные инциденты для своевременной реакции на них. Кроме того, платформа позволяет отправлять уведомления сотрудникам с важной информацией, что ускоряет и упрощает бизнес-процессы.

Если на объекте существуют зоны с разным уровнем допуска, то отдельно можно настроить фиксацию времени входа сотрудников на закрытые территории, что повышает безопасность труда и способствует предотвращению несанкционированных проникновений.

Внедрение цифровой платформы трекинга позволяет бизнесу не только упорядочить оптимизацию своих расходов, но и значительно повысить уровень производственной безопасности сотрудников и процесс обслуживания клиентов.

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