Интернет шагает по стране и меняет жизнь людей: проекту устранения цифрового неравенства — 10 лет

В 2024 г. исполняется 10 лет проекту устранения цифрового неравенства (УЦН), который по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком» с технологической поддержкой Tele2. В программу включено строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и обеспечение высокоскоростным доступом в интернет сел, поселков, деревень, аулов и станиц с населением от 100 до 500 человек. Накануне юбилея аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» при поддержке «Ростелекома», Tele2 и Минцифры России провело исследование о практических социально-экономических эффектах реализации проекта УЦН и влиянии появления интернета на жизнь в глубинке. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Первый этап проекта УЦН (2014-2021 гг.) — это строительство точек доступа Wi-Fi в населенных пунктах, где проживают от 250 до 500 человек. В Пермском крае стартовой стала деревня Жебреи в 2015 году. Ежегодно «Ростелеком» в Прикамье вводил десятки точек доступа по технологии Wi-Fi. Всего на первом этапе было охвачено 305 сел и деревень Пермского края. Протянуто свыше двух тыс. км новых волоконно-оптических линий связи. Одновременно со строительством и предоставлением публичного Wi-Fi решались другие важные задачи: высокоскоростной интернет получали социально значимые объекты, включая школы и медицинские учреждения.

Второй этап проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) стартовал в 2021 г. в рамках нацпроекта «Цифровая экономика России». По решению Минцифры был расширен состав населенных пунктов-участников проекта: в него были включены села и деревни, в которых проживает от 100 до 500 человек. Также решено строить базовые станции (БС) мобильной связи стандартов GSM/LTE, которые должны обеспечить качественную голосовую связь и быстрый мобильный интернет.

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: «Компания “Ростелеком” много лет успешно занимается реализацией крупных государственных программ. Проект по устранению цифрового неравенства для нас особенный. Специально для его реализации специалисты построили 3,1 тыс. км оптического волокна в Прикамье. Во время старта второго этапа мы решили присуждать базовым станциям имена знаменитых людей, которые так или иначе в разные годы были связаны с Прикамьем. Первой такой вышкой стала базовая станция в селе Султанай. В октябре 2021 г. ей было присвоено имя Александра Попова, изобретателя технологии по передаче радиосигналов. Он был рожден в Пермской губернии и обучался здесь в духовной семинарии».

Алексей Черников, заместитель краевого правительства Пермского края: «Устранение цифрового неравенства – одна из важных программ для Пермского края. Только за 2023 г. мобильным интернетом и сотовой связью в Прикамье были обеспечены 152 малых населенных пункта, где проживает свыше 50 тыс. человек. За три года более 100 тыс. человек получили доступ к сети, теперь они имеют возможность общаться с родными, совершать покупки в интернете, удаленно учиться и работать, а также пользоваться порталом “Госуслуги”».

Петр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края: «В прошлом году мы одними из первых в стране завершили строительство оптических сетей в населенных пунктах с численностью более 500 человек. В ближайшее время планируется покрыть связью все населенные пункты численностью от 100 человек».

Давать имена базовым станциям сотовой связи стала доброй традицией в Прикамье. Следующая на очереди после Султаная стала вышка в Вишерогорске Красновишерского района. Там услуги связи предоставляет тезка Павла Бажова, а в Гаинском районе, в поселке Усть-Весляны, работает станция имени Александра Верещагина. В 2022 г. в деревне Урада Куединского района «Ростелеком» построил базовую станцию имени Льва Кузьмина. А в ноябре 2022 г. в Суксунском районе появились вышки им Акинфия Димидова и Константина Собакина в селе Торговище и деревне Пепелыши. В апреле 2023 г. свое имя получила базовая станция в селе Батырбай Бардымского района. Вышка в этом населенном пункте названа в честь Равиля Исмагилова, знаменитого художника и скульптора Пермского края. В декабре 2023 г. имя известного пермского режиссера Андрея Силкина получила базовая станция в деревне Тюриково Верещагинского района.

О масштабе проекта УЦН 2.0 в Пермском крае говорят следующие данные: расстояние между поселком Велс Красновишерского и селом Бияваш Октябрьского городских округов — 700 км. Именно там установлены самая северная и самая южная базовые станции в рамках проекта УЦН 2.0 в Прикамье. Всего же за четыре года работы второго этапа в Прикамье введено в эксплуатацию 129 базовых станций.

Юбилей проекта УЦН — отличный повод, чтобы изучить социальные и экономические эффекты от появления интернета и мобильной связи в удаленных и труднодоступных населенных пунктах. Для проведения исследования применялись технологии big data Tele2 с использованием обезличенных данных. Главный вывод «ТМТ Консалтинг» — потребление услуг связи на БС проекта на треть выше, чем в среднем по стране. Анализ сетевого трафика показывает, что за месяц абоненты в среднем потребляют 28 Гбайт мобильного интернет-трафика и 402 минуты общаются по мобильному телефону. Это объяснимо, ведь на селе меньше представлены другие форматы досуга и получения информации.

Появление качественного доступа в интернет помогает формированию единого информационного пространства, а также увеличивает аудиторию российского контента (фильмов, сериалов, музыки). Среди важных целей использования интернет-доступа абоненты отметили знакомство с новостями (81%) и актуальной локальной информации (65%), получение госуслуг (72%), пользование электронной почтой (58%), просмотр контента блогеров (47%), онлайн-запись к врачу (42%), поиск работы (21%), удаленная учеба (19%) и работа (11%).

Среди самых часто используемых мобильных приложений в Пермском крае: мессенджеры — 95%; соцсети — 86%; онлайн-банки — 79%; приложения для просмотра видео — 73% (онлайн-кинотеатры и иные видеосервисы); приложения для прослушивания и скачивания музыки — 68%.

Респонденты отмечают влияние подключения населенных пунктов на образ жизни и деятельности, помимо очевидной интенсификации общения с родными и близкими: координация административной и общественной деятельности; поселковые чаты стали способом оповещения о готовящихся локальных событиях и происшествиях, они могут использоваться как администрацией, так и библиотеками и досуговыми центрами; поселковые чаты также стали средой для обмена важной локальной информацией и объявлениями между жителями, инструментом для продвижения и предзаказа товаров и услуг.

Неоднократно упоминалось влияние подключения на снижение уровня алкоголизма, очевидные причины — расширение возможностей проведения досуга и благоприятное влияние социальной вовлеченности людей.



Социальные возможности и эффекты: поддержание постоянных контактов соцработников со своими подопечными; организация удаленной учебы школьников в период карантинных мер и чрезвычайных ситуаций; расширение предпринимательских возможностей; возможность соответствовать требованиям к маркировке продукции (в частности, молочной и лесозаготовительной), что ранее было в принципе сложно реализуемо; развитие индивидуального предпринимательства — продвижение своих услуг и ремесленных товаров, и, что встречается чаще — поиск заказов (на грузовые автоперевозки, выполнение работ и оказание услуг); развитие туристического бизнеса — как за счет более эффективного продвижения услуг и удобного взаимодействия с клиентами, так и благодаря возможности предоставить гостям доступ в интернет.