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МТС оцифровала «хазарскую Атлантиду» в Астраханской области

МТС завершила модернизацию сети LTE в населенных пунктах Астраханской области, расположенных в дельте Волги. Строительство нового телеком-оборудования позволило на 30% увеличить скорость мобильного интернета для туристов и местных жителей в селе Самосделка и окрестностях знаменитого археологического комплекса Самосдельского городища, где, по предположениям, располагалась столица хазарского царства – Итиль, который мог затонуть во время резкого повышения уровня Каспийского моря.

Село Самосделка, в котором были проведены работы по модернизации телеком-оборудования, в этом году отпраздновало 255-летний юбилей со дня основания. Населенный пункт, как и сотни лет назад, пользуется большой популярностью среди любителей рыбалки – сейчас в окрестностях села в дельте Волги расположено множество баз отдыха и гостевых домов. Западнее села находится знаменитая археологическая достопримечательность – Самосдельское городище, оно уникально тем, что при раскопках обнаружены остатки сразу 3 находившихся здесь городов: хазарского (IX-X века), предмонгольского (XI-XII века) и золотоордынского (XIII-XIV века) периодов. Историки предполагают, что здесь располагалась последняя столица Хазарского каганата – Итиль, жизнь в которой кипела до XIV века, пока не наступил подъем Каспия и стихия вынудила людей покинуть город, и больше он не восстановился, став «Астраханской Атлантидой». Обновленная сеть мобильного интернета обеспечит местных жителей, туристов и археологов, изучающих Самосдельское городище, скоростным интернетом и позволит всегда оставаться на связи.

«Мы активно модернизируем существующее телеком-оборудование и строим новое, чтобы у местных жителей и туристов был доступ к высокоскоростному интернету в любой точке Астраханской области, будь то крупные населенные пункты или небольшие, но уникальные села, как Самосделка. Развитая ИТ-инфраструктура помогает не только создавать комфортные условия для жизни и работы в регионе, но также способствует развитию внутреннего туризма и обеспечивает высокое качество услуг для всех отдыхающих», — отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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