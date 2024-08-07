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«МегаФон» усиливает 4G в Сахалинской области

Еще в двух населенных пунктах Сахалина мобильный интернет 4G стал надежнее и быстрее. «МегаФон» запустил дополнительные базовые станции в городе Корсаков, а также в небольшом селе Долинского городского округа — Углезаводске. Расширение телеком-инфраструктуры позволяет оператору наращивать в регионе интернет-скорости и оптимизировать работу сети четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В контур 4G специалисты «МегаФона» включили село Углезаводск, ранее абонентам здесь была доступна только голосовая связь и 3G-интернет. После обновления сети жители Углезаводска могут пользоваться необходимыми цифровыми сервисами на средней скорости 50 Мбит/с, а также совершать звонки по технологии VoLTE, которая отличается мгновенным соединением и кристально чистым звуком.

Вместе с тем в Корсакове инженеры оператора повысили качество связи четвертого поколения. Это второй по численности населения город Сахалинской области, здесь проживает более 30 тыс. человек. Специалисты запустили дополнительную базовую станцию в одном из микрорайонов, что позволило увеличить зону устойчивого покрытия 4G у абонентов, проживающих на улицах Чапаева, Зеленая, Спортивная, Нагорная. Теперь местные жители могут комфортно передавать тяжелые файлы в мессенджерах, отправлять письма по электронной почте или совершать операции в банковских приложениях. Обновленная мобильная связь доступна и посетителям отделения МФЦ, расположенного в этом районе.

«Качественная связь является одним из главных критериев комфорта проживания на территории, поэтому мы активно работаем на улучшение качества связи как в городах, так и в небольших населенных пунктах Сахалина. Важно, чтобы голосовая связь и мобильный интернет были максимально доступны нашим абонентам в регионе для общения, а также решения бытовых и рабочих вопросов», — отметила директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

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