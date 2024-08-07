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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в любимых парках кировчан

В кировских парках и местах отдыха горожан мобильный интернет стал быстрее. «МегаФон» модернизировал телеком-объекты, что позволило увеличить скорость передачи данных на 20% в этих локациях. Улучшения могут почувствовать свыше 150 тыс. человек.

Специалисты оператора запустили дополнительный высокочастотный слой сети на базовых станциях в разных частях города. Такое решение позволяет оперативно увеличить скорость интернета при росте числа абонентов в определенных локациях. Например, в популярных местах отдыха, где горожане стали проводить больше времени в летний период.

Комфортные скорости интернета оценят любители прогулок парке Гагарина и парке Победы. Работы также проведены в районе Александровского сада, где в этом году проходит большое число мероприятий, посвященных юбилею Кирова. Новое качество передачи данных будет заметно и в Кочуровском парке, а также вблизи спортивной школы олимпийского резерва «Быстрица».

Еще одним знаковым местом, где улучшили мобильный интернет, стал лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп», где в декабре запланировано проведение IV этапа Кубка России и чемпионата страны по лыжным гонкам.

«С начала лета кировчане стали больше пользоваться интернетом в парках и скверах. Мы фиксируем, что объем трафика в “зеленых” локациях вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря работам, проведенным на сети, нам удалось увеличить скорость мобильного интернета для горожан и гостей города, которых привлекают праздничные мероприятия, посвященные 650-летию Кирова», – отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Также мобильный интернет стал быстрее для владельцев садовых участков вблизи Солнечного проезда.

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